Capital Dergisi tarafından 21 yıldır yayınlanan, “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının ödülleri sahiplerini buldu. Tören, Doğan Dış Ticaret ana sponsorluğunda gerçekleşirken, Deutsche Telekom Türkiye ve Borusan Holding co-sponsor, Zenna ise araştırma sponsoru olarak destek verdi.

Capital Dergisi’nin 21 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının ödül töreni pandemi sonrası tekrar fiziki olarak Conrad İstanbul Bosphorus otelde gerçekleştirildi. Tören Doğan Dış Ticaret ana sponsorluğunda gerçekleşirken, geceye Deutsche Telekom Türkiye ve Borusan Holding co-sponsor, Zenna ise araştırma sponsoru olarak destek verdi.

İş dünyasının en beğenilen ilk 3 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 38 şirketinin ödüllerine kavuştuğu törenin açılış konuşmasını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük yaptı. Capital’in Zenna Araştırma ve Danışmalık ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmada Koç Holding bu yıl da zirvedeki yerini alırken, Arçelik ikincilik koltuğunu kimseye bırakmadı. Türkiye’nin en beğenilen üçüncü şirketi ise önemli bir atılım gerçekleştiren Getir oldu.

Araştırma nasıl hazırlanıyor?

Capital dergisinin Zenna Araştırma ve Danışmalık ile birlikte gerçekleştirdiği araştırma, tarafsız ve bağımsız şekilde en beğenilen 20 şirketin yanı sıra her sektörde en beğenilen ilk 3 şirketi belirliyor. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği araştırma farklı sektörlerden 600’ün üzerinde şirketi temsilen 1.980 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri, görüşülen tüm iş dünyası temsilcilerinin cevapları üzerinden hesaplanırken sektörlerin en beğenilen şirketi sadece ilgili sektörün temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanıyor. Alanında Türkiye’de bir ilk olan büyük araştırmada, şirketler her yıl 19 farklı kritere göre beğeni topluyor. Araştırma sonuçları, bu yarışta öne çıkanların nasıl bir strateji izlediğini gözler önüne seriyor.

İş Dünyasının En Beğenilen İlk 20 Şirketi

1 Koç Holding

2 Arçelik

3 Getir

4 Trendyol

5 Unilever

6 Türkiye İş Bankası

7 Eczacıbaşı Topluluğu

8 Opet /Coca-Cola

9 LCWaikiki / YemekSepeti

10 Google / Amazon / Şişecam

11 Garanti BBVA / P&G

12 Turkcell / THY / Ford Otosan

13 Apple

14 Hepsiburada

15 Sabancı Holding

16 Microsoft / BSH

17 Vodafone

18 Anadolu Grubu / Migros

19 Mavi / Borusan Holding

20 Anadolu Efes