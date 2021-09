“NGN IT Vision Talks” buluşmalarının ilki 23 Eylül Çarşamba günü Hitachi Vantara ve Redington sponsorluğunda online olarak gerçekleşti. Pandemi döneminde öne çıkan ve aynı zamanda teknoloji konusunda her zaman bir adım önde olan sektörlerden Finans ve Bankacılığın ele alındığı etkinlikte; yaşanan süreçlerin sektör üzerindeki yansımaları ve bankaların bu değişime nasıl uyum sağladıkları değerlendirildi.

NGN Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edil, Hitachi Vantara Genel Müdürü Önder Sönmez ve Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan’ın açılış konuşmaları ile başlayan NGN IT Vision Talks Finans ve Dijital Bankacılık etkinliğinde konuşan Intertech Altyapı ve Sistem Genel Müdür Yardımcısı Kemal Özcan şunları söyledi:

“Pandemi döneminde bütün çalışma şeklimiz değişti, şu an işe alım sürecinden operasyonun tüm katmanlarında iletişim sanal ortamlarda gerçekleşiyor. Pandemide hız kazanan bir diğer teknoloji ise bulut bilişim teknolojileri oldu ve dijital dönüşümün bulut bilişim teknolojilerine doğru çok hızlı bir şekilde evrildiğini gördük. Monolitik yapılardan mikroservis mimarilere geçmek konusunda önemli adımlarımız var, buradaki tüm yapıları bu mimarilere uygun, cloud native bir yapıya getiriyoruz. Özellikle son bir kaç senedir Hitachi ve NGN ile birlikte storage ve Hitachi’nin “Content Platform Object Storage” yapılarına geçtik. Buradaki motivasyonumuz işlerin sürekliliğinin sağlanması, operasyonel işlerin azaltılması oldu. Hitachi’nin Content Platformuna geçmek bizleri 1 yılda neredeyse 2000 – 2500 kartuş maliyetinden ve operasyonundan kurtardı. Hitachi’nin farklı modellerini son bir kaç yıldır hayata geçirdik. Bu arada en önemli kriterlerimiz bu ortamların kesintisiz, güvenli, yüksek performanslı olması ve erişilebilirlikti. Buradaki yatırımlarımız geçen sene ve bu sene hız kesmeden devam ediyor.” dedi.

Hitachi Vantara Presales Müdürü İlker Böcek ise, Hitachi teknoloji güncellemesi ile Hitachi Vantara’nın yeni nesil depolama ürünlerinden ve öne çıkan özelliklerinden bahsetti.

Böcek, “Hitachi Vantara’nın dikkat çeken özelliklerinden birisi de tüm ürün ailelerinde %100 veri kullanılabilirliği garantisi sağlıyor ve ortak yönetim ekranları ile müşteriler için kolay yönetilebilir bir altyapı sunuyor.” dedi.

Dönüşen Müşteri için Dönüşen Bankacılık paneli

Dönüşen Müşteri için Dönüşen Bankacılık konulu panelde ise ÇözümPark kurucusu Hakan Uzuner’in moderatörlüğünde, Finans ve Bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden HSBC CIO’su Işıl Funda Öney Babacan, ING Teknoloji Altyapı Direktörü Levent Yıldırmak, TFKB COO’su Fahri Öbek ve Odeabank IT Altyapı Yönetimi Grup Müdürü Çağın Cirilciel ağırlandı. İşte o açıklamalar:

HSBC CIO’su Işıl Funda Öney Babacan: Pandemi döneminde gerçek anlamda çevikliğimizi gösterebileceğimiz birçok alanda hızlıca kararlar aldırdık ve hayata geçirdik. Altyapımız çok daha öncesinde evden çalışma sürecine alışkındı. Şu anda ikincil veri merkezimizi kullandığımız birincil veri merkezi ile birebir kapasiteye ulaştırdık ve 1 hafta boyunca birincil sistem yerine ikincil sistemlerden tüm hizmetleri müşterilerimize verebilir konuma geldik. Hedefimiz daha fazla entegrasyon yapmak. Bu da IT ve IT altyapılarına olan yatırımların artmasından geçiyor. Şu anda bulut bankacılık, cloud native olmak gibi kavramlar gündemde ve mikroservis mimariye geçme planımız var. Müşterinin olduğu her yerden tüm ihtiyacını kolaylıkla giderebildiği bir noktaya gelmek API’dan geçiyor. Bizim yatırım önceliklerimizde açık bankacılıkla birlikte API teknolojilerinden yararlanarak iş modelleri oluşturmak ve devam ettirmek var. 2022 trendleri denildiğinde akla ilk olarak yapay zeka geliyor. Yapay zeka makine öğrenimi hepimizin hayatını değiştirecek bir nokta, çok ciddi değiştirici ve dönüştürücü gücü var.

TFKB COO’su Fahri Öbek: Türkiye Finans’ta uzaktan çalışmayı uygulayan bir banka değildik fakat çok hızlı aksiyonlar aldık ve uyum sağladık, 1 hafta içerisinde genel müdürlüğün tamamını evden çalışır konuma getirdik. Müşterilerin de dijital kanal kullanımları ve tercihleri arttı. Biz bu durumu pandeminin başında öngörerek fiziksel altyapımızı 2 katı büyüklüğe çıkarttık. Sonrasında kanal kullanımının özellikle mobil tarafta 3 katına çıktığını gördük. Kanallardan yaptığımız dijital satışlarımız 6 kat, mobil kullanıcıların aktifliği ise %50 oranında arttı. Pandemide bankacılık sistemlerinde iş süreçlerimizi yeniden tasarladığımız ve sistemlerimizi modernize ettiğimiz çalışmalar yaptık. Gelecekte altyapımızı mikroservis, konteyner yapılarına taşıyan çalışmalar yapacağız. Bundan sonraki dönemde API’lerin daha fazla tüketilmesi ve fintech iş birlikleri artacak. Bu sene sonunda devreye girecek yeni mevzuatla bankacılığın bir servis gibi görülmesi ve “Banking as a service” kavramı hayatımıza giriyor olacak ve dijital bankalar gelecek. Yapay zeka ve makine öğrenmesi de bizim için çok önemli. Önümüzdeki yıl da dijitalin hızlanacağını ve fiziksel büyüklüğün değil dijital büyüklüğün önemli olacağını düşünüyorum.

ING Teknoloji Altyapı Direktörü Levent Yıldırmak: Pandemiden önce çalışanlarımıza haftada 2 gün uzaktan çalışma imkanı tanıyorduk, bu yüzden pandemiye hazırlıklı yakalandık diyebiliriz. Public Cloud’daki tüm özellikleri kendi Private Cloud’umuzda gerçekleştirdik ve bu alanda Private Cloud’umuzla 2 tane ödül kazandık. Bu senenin başında eski yapılarda çalışan uygulamaları dönüştürmek için teknik dönüşüm programımızı başlattık ve bu yapıya yatırımlarımız artarak devam edecek. Aynı zamanda storage tarafında nesne depolama yapılarını artırarak kapasite artışına devam edeceğiz. 2022, açık bankacılığın ve sektörel entegrasyonların çok konuşulacağı bir yıl haline gelecek. Dijital bankacılık lisansları 2022’de veriliyor olacak ve bu sektöre bambaşka bir dinamizm getirecek. Şubeleşme trendinin azalacağını düşünüyorum. Yapay zeka chatbotlarından bahsettik, mesela biz chatbotumuzla 1 Milyon TL’nin üzerinde kredi verdik. Siber güvenlik olmazsa olmaz, yetkilendirme ve kimlik yönetimi çözümleri çok kritik bir hale geliyor. Sektörde ciddi bir yetenek avı var, önümüzdeki dönemde dijital bankalar hayatımıza girdikten sonra kaynak ihtiyacımız daha çok artacak. Public Cloud tarafında da büyük teknoloji tedarikçilerinin Türkiye’ye olan yatırımlarının artacağını düşünüyorum.

Odeabank IT Altyapı Yönetimi Grup Müdürü Çağın Cirilciel: Biz de pandeminin başlangıcında hazır olan bankalardan birisi değildik. Birkaç hafta içinde bütün donanımları satın alarak, tüm network altyapılarını artırarak ve lisans alımları gibi süreçleri tamamlayarak bankayı evden çalışır hale getirdik. Türkiye’deki kurumların çoğu müşteri tarafındaki dijitalleşmeye öncelik vermişti, pandemi döneminde ise çalışanların da dijitalleşmesi mecburi oldu. Geçen sene neredeyse tüm bankacılık sistemlerini yenileyerek her alanda birçok yatırım gerçekleştirdik. İnsan eforunu azaltacak aksiyonlara başladık yapabildiğimiz kadar otomasyona yatırım yapıyoruz. 2022’de bankacılığın bireysel müşteri tarafında; “nasıl daha fazla paramı biriktirebilirim?” ve “nereye yatırabilirim?” kısmında müşteriye daha çok yardımcı olan ve bu hizmeti daha çok dijital olarak sağlayabilen kurumların öne çıkacağını düşünüyorum. Robotlaşmasını arttıran şirketler 2022’de bir adım öne çıkacak. Dijital finansa asistanlık yapabilmeniz için yetenek, güvenlik, otomasyon, bulut bilişim ortaya çıkıyor. Bunların hepsine bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşmanız gerekiyor.