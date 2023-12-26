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Skål İstanbul’dan “100 Genç Turizmci Zirvesi”

Genç turizmcilerin sektörden kopmasını engellemek amacıyla özel bir proje düzenleyen Skål İstanbul Kulübü, sektör profesyonelleriyle turizm öğrencilerini buluşturdu. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen “100 Genç Turizmci Zirvesi” ne farklı okullardan turizm öğrencileri katıldı.

26 Aralık 2023 | 17:22
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Skål İstanbul’dan “100 Genç Turizmci Zirvesi”

Skål International İstanbul Başkanı Can Arınel ve İstanbul Turizm Platformu Direktörü Dr. Şengül Altan Arslan tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan zirve çerçevesinde, İBB Kültür Dairesi ev sahipliğinde Şerefiye Sarnıcı, ardından da DEM Müzecilik Saadet Toplar önderliğinde canlandırmalı Ayasofya Tarihi Müzesi'ni gezen genç turizmciler Levni Hotel’de gerçekleştirilen öğle yemeği ve çalıştaya katıldı. Çalıştayda TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ve Can Arınel turizm öğrencilerinin sektörde kalmalarını desteklemek ve çalışmalarına ilham vermek için yaptıkları konuşmalarda Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri anlattılar. Gençlerin de sorularıyla interaktif katılım sağladığı zirve, Skål İstanbul Genel Sekreteri Mustafa Devrim Yalçın’ın gerçekleştirdiği turizm endüstrisi sunumuyla sona erdi. 2024 senesinde de devam ettirilmesi planlanan projenin ilk toplantısına katılan öğrencilerle iletişim Skål İstanbul bünyesinde devam ettirilecek.

Can Arınel: Genç turizmcilerin sektörün cazip taraflarını görmelerini sağlamak istiyoruz 

Turizm bölümlerinde okuyan gençlerin sektör hakkında yeterli bilgiye sahip olamamalarının önemli bir sorun olduğunu belirten Can Arınel, "Bu projeyle amacımız, genç turizmcilere sektördeki gelişmeleri ve Türkiye’de turizmciliğin cazip yönlerini interaktif bir biçimde aktarmak. Onlara kendi tecrübelerimizle ilham vererek sektörde kalabilmelerine katkı sağlamak istiyoruz" dedi. Skål'ın temel hedeflerinden de bahseden Arınel sözlerine şöyle devam etti: "Dostluk ve kardeşlik ortamını güçlendirmek, fikir alışverişini teşvik etmek ve sektörün geleceği için birlikte çalışmak en önemli amaçlarımızdan biri. Turizmin kültürleri birleştirici gücü çerçevesinde sektördeki herkesi bu değerlere sahip çıkmaya ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz.”

Davut Günaydın: Turizm bacasız bir endüstri

Türkiye'nin turizme ihtiyacı olduğunu dile getiren Davut Günaydın, turizmin bacasız bir endüstri olduğunu ve üretilen ürünlerin doğrudan turistlere satılma potansiyeli ile ekonominin büyümesine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, turizmin Türkiye ekonomisine olan önemini vurgulayarak, 50'den fazla sektöre can damarı olduğunu söyleyen Günaydın: "Turizm, 50'den fazla sektöre can veren, geniş bir ekosistemle bütünleşmiş bir endüstridir” dedi. 

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