İş dünyasının önde gelen şirketlerinin CEO’ları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) liderleri ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘sıfır atık’ konularını tartışmak üzere bir araya geliyor. Capital ve Ekonomist Dergileri öncülüğündeki ‘Sıfır Atık Zirvesi’ 15 Ekim Cuma günü online ortamda gerçekleşecek.

Capital ve Ekonomist Dergileri, iş dünyasının önde gelen şirketlerinin CEO’larının ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) liderlerini yeni dönemin en kritik gündemi olan ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘sıfır atık’ konularını tartışmak üzere bir araya getiriyor. Turkcell ve THY’nın ana sporluğunda, BSH, Coca Cola Türkiye, Enerjisa, P&G ve Ülker’in co-sponsorluğunda yapılan Sıfır Atık Zirvesi, 15 Ekim Cuma günü online olarak gerçekleştirilecek.

Zirvenin açılış konuşmalarını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, TC Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Emine Erdoğan yapacak.

ATIK DÖNÜŞÜMÜNÜN GELECEĞİ

Son yılların en önemli konularından biri olan e-atık dönüşümünün konuşulacağı zirvede, ‘E-Atık Dönüşümünün Geleceği’ başlıklı bir panel düzenlenecek. Ekonomist Dergisi Editörü Sibel Atik’in moderatörlüğünü yaptığı panelde; TÜBİSAD Başkanı Levent Kızıltan, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı ile oyuncu ve aktivist Engin Altan Düzyatan e-atıkta dönüşüm konusunu masaya yatıracaklar.

DOĞA İÇİN ÇALIŞAN ŞİRKETLER

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün moderatörlüğünü yaptığı ‘Doğa İçin Çalışanlar’ panelinde ise şirketlerin sürdürülebilirliğe ilişkin yatırımları ve bu konudaki yeni dönem hedeflerinden bahsedilecek. Bu panelde Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, Ülker CEO’su Mete Buyurgan ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu bir araya gelecek.

Zirvenin kapanış konuşmasında ise Environment Europe Foundation Kurucusu ve CEO’su Dr. Stanislav Shmelev ise sürdürülebilirlik ve sıfır atık konusunda önemli mesajlar verecek.

Zirve canlı olarak www.sifiratikzirvesi2021.com adresinden izlenebilecek.