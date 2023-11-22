Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivaline geri sayım başladı

Tohum Otizm Vakfı, gelenekselleşen ve büyük ilgi gören Yılbaşı Alışveriş Festivali için 5-6 Aralık’ta Divan Kuruçeşme’de ziyaretçileri ile buluşmak üzere gün sayıyor.

Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireylerin yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Festival’de, ziyaretçiler yeni yıl öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukların eğitimlerine katkıda bulunuyor.

Bugüne kadar 36 bin kişinin ziyaret ettiği ve 1000’i aşkın firmanın katılım sağladığı Alışveriş Festivali Vakfın 20. yılına özel etkinlikler ve festivale özel tasarım ürünlerle ziyaretçilerini karşılayacak.

100’ü aşkın seçkin marka festivalde buluşacak

Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali’nde bu yıl yine birçok tanınmış marka sosyal sorumluluk bilinci ile yerini alacak. Festival; takı, giyim, dekorasyon, ev tekstil ürünleri, mücevher, kozmetik, aksesuar ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda 100’ü aşkın seçkin ve özel markanın ürünlerini 2 gün boyunca ziyaretçiler ile buluşturacak. Festival’e bu sene 4 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Etkinlik giriş ücreti ve katılımcı firmalardan sağlanan gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.

5 Aralık tarihinde 11.00-20.00, 6 Aralık tarihinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan festivalde ziyaretçileri birbirinden özel sürprizler bekliyor.

20. yıla özel 20 hediye

Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’ne katılacak ziyaretçiler için hazırlanan özel sürprizlerden biri de 20. yıla özel 20 hediye çekilişi olacak. İş dünyasından duyarlı kişi ve kurumların, çağdaş sanatçılar ve seçkin markaların Tohum Otizm Vakfı’na bağışladığı birbirinden özel hediyeler çekilişe katılan şanslı ziyaretçilerin olacak.

Özel tasarım yılbaşı sepetleri sürprizlerle dolu

Alışveriş Festivali’nde, Tohum Otizm Vakfı kurucularının yanı sıra iş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimleri tarafından hazırlanan birbirinden özel, sürprizler ile dolu özenerek hazırlanmış yılbaşı hediye sepetleri otizmli çocuklar yararına bağışa dönüşecek.

Tohum Otizm Vakfı 20. yılını özel etkinlikler ile kutlayacak

Girişimci ve iş insanı Gamze Cizreli Festival’de ziyaretçiler ile buluşacak. Cizreli, ilham veren girişimcilik hikâyesini anlattığı ‘’Ateşle Oynayanlar’’ kitabı ile ilgili bir söyleşi ve imza günü gerçekleştirecek. Cizreli, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği kitap satışından elde edilen tüm geliri otizmli çocukların eğitim bursuna aktarılması için bağışlayacak.

Festival kapsamında ziyaretçilerin yer alabileceği özel dergi kapağı fotoğraf çekimi de gerçekleşecek. Etkinlikten elde edilecek gelir otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak. Dergi kapağı çekimine katılan misafirler unutulmaz fotoğraflar çektirirken, bu özel anlar ölümsüz bir hatıra olarak hafızalara kazınacak.

20. yıla özel ürünler

Festivalde, Tohum Otizm Vakfı Kurucuları arasında yer alan ve Vakfın çalışmalarına kurulduğu günden itibaren önemli katkılar sağlayan duyarlı insan ve değerli sanatçı Sarra Rodrik’in fotoğrafları Güral Porselen desteği ile otizmli çocukların eğitimine dönüşüyor. Tohum Otizm Vakfı 20. Yıl Alışveriş Festivali’ne özel hazırlanan; Sarra Rodrik’in fotoğraflarını taşıyan Güral Porselen fincan ve tabak setleri festivalde ziyaretçiler ile buluşacak. Setlerin satışından elde edilecek tüm gelir otizmli çocukların eğitimine destek olacak.

Tohum Otizm Vakfı 20. yılında yarattığı faydaya ortak olmaya çağırıyor

20 yılda gerek özel eğitim okulu çatısı altında gerekse yurt çapında yaptığı projeler ile 802.059 otizmli çocuğun ve ailesinin hayatına dokunan Vakıf, herkesi 5-6 Aralık’ta Divan Kuruçeşme’de gerçekleşecek Yılbaşı Alışveriş Festivali’ne katılarak otizmli çocukların eğitimine destek olmaya davet ediyor.

Bu yıl Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’ne Maximiles Black ve Tüpraş co-sponsor Shell Türkiye ve Otokar destek sponsoru olarak katkı veriyor.