TÜGİAD'dan Selanik çıkarması

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) yurt dışı tanıtım çalışmaları kapsamında Selanik’e bir ticaret heyeti düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, ilk olarak T.C. Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik’i makamında ziyaret etti. Heyet daha sona Selanik Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yunanlı iş insanları ile bir araya gelerek iş birliği ve yatırım imkanları hakkında bilgi aldı.

Selanik Ticaret ve Sanayi Odası’nda Selanikli iş inanlarıyla bir araya gelen TÜGİAD heyeti ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan etkinliğin çok faydalı olduğunu kaydeden Başkan Gürkan Yıldırım, “Bu yıl 37. Kuruluşumuzu kutladığımız TÜGİAD, 60’tan fazla sektörü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu. Yaklaşık 25 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. Türkiye gayrisafi milli hasılasının yüzde 8’ine tekabül ediyor. 450 binin üstünde istihdam sağlıyoruz. Kendilerine bunları aktardık. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, üyelerimizin özelliklerini, kabiliyetlerini muhataplarımıza ilettik ve iki ülke arasında iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Yapılan görüşmelerde ilerisi için iş birliği anlamında olumlu adımların atılacağı sinyallerini verdi” diye konuştu.

Hedef ihracatı daha fazla artırmak

Başkan Yıldırım, “Yurt dışındaki paydaşlarımızla, üye olduğumuz STK ve konfederasyonlardaki etkin rolümüz ve üyelerimizin iş gücüyle, birçok faaliyeti hayata geçiriyoruz. Ülke ziyaretleri yapıyoruz. Resmi temaslarda bulunuyoruz. Amacımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatını artırmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çizdiği vizyon doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, biz genç iş insanları olarak ihracat hacmine daha çok katkıda bulunacağız” açıklamasında bulundu.

TÜGİAD, Türk Devletleri’ni radarına aldı

Yurtdışı ziyaretlerinin devam edeceğini bilgisini de veren Gürkan Yıldırım, “Bundan sonra yurt dışı ziyaretlerimiz devam edecek. Avrupa Birliği ülkeleri, Brüksel olacak, Dubai olacak. Türk Devletleri Konfederasyonu için start verdik. Buna çalışıyoruz. Bunun içerisinde 7 tane Türk devleti var. Hedefimiz, 300 milyonluk nüfusu olan bu bölgede, 4,5 trilyon dolar olan ticaret hacminden, Türk genç iş insanlarının daha fazla pay alması sağlamak ve sosyoekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak. Akabinde Afrika'yı yine radarımıza aldık. İngiltere radarımızda, Rusya radarımızda. Yani nerede Türk genç iş insanı varsa TÜGİAD orada olacaktır” dedi.

10 Kasım’ı Atütürk’ün doğduğu evde andılar

TÜGİAD heyeti, 10 Kasım sabahı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi ziyaret ederek, anma törenine katıldı.