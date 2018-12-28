Orman ürünlerinde dünya markası olacak
Yıldız Entegre’de son bir yıldır dönüşüm var. Önce logo değiştirildi, ardından ürün grupları markalaştırıldı ve pazarlamanın dijitalleştirilmesi çalışmalarına hız verildi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şirket, Ekonomi Bakanlığı destekli markalaşma programı Turquality’ye de başvurdu. Yıldızlar Yatırım Holding, yeni yatırımları ve bu doğrultudaki hızlı büyümesiyle dikkat çeken gruplardan biri.
Grup, orman ürünleri, gübre, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor. Bugün grubun cirosundaki en büyük payı Yıldız Entegre Ağaç Sanayi alıyor. Orman ürünleri alanında global bir üretici olma vizyonuyla hareket eden Yıldız Entegre, bir yıldır bir dönüşüm sürecinden geçiyor.
Bu yönde ilk yapılan çalışma şirketin marka kimliğinin yeniden ele alınması oldu. Şirket, yıl içinde kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında logosunda değişikliğe gitti. ‘Gelecek Şimdi Başlıyor’ sloganıyla tanıtılan logoyla eş zamanlı olarak şirket tüm ürünlerini üç farklı ana marka altında sınıflandırdı.
Önceki hafta Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin ile tüm bu dönüşümü konuşmak üzere bir araya geldik. Şahin, bu dönüşümün, marka kimliğinin geleneksel yöntemlerle yapılan kısmi pazarlama faaliyetlerinin dijitale aktarılması ihtiyacıyla başladığını söylüyor.
Ercan Şahin, “Çünkü, teknolojik gelişmelerle birlikte, ürün, pazarlama biçimleri, tüketici beklentileri ve rekabet koşullarının yeniden şekillendiği çağımızda iş yapış modellerinin de bu değişime uyum sağlaması gerekiyor” diye konuşuyor.
Bu doğrultuda şirket vizyon ve misyonunu masaya yatırdıklarını belirten Şahin, şirketin rakiplerinden farklılaşarak, paydaşlarıyla büyüyen ve bunu ilke edinen global bir marka olma hedefi olduğunu aktarıyor.
Tüm bu dönüşüm çalışmaları ise bu hedefe ulaşmak için kurgulanıyor. Dünya markası olma yolunda Turquality sürecine başladıklarını, ardından ise marka konumlandırma çalışmalarını hayata geçirdiklerini aktaran Şahin, değişimin logodan başladığını belirtiyor.
ÜÇ ANA MARKA
Yıldız Entegre, logo değişiminin ardından ise tüm paydaşların hayatını kolaylaştırmak, seçimlerinde yardımcı olmak için ürünlerini üç ana marka altında yapılandırdı.
Bu sayede müşterilerin ürün tercihlerini çok daha kolay ve hızlı yapabileceklerinin altını çizen Ercan Şahin, bu markalarla ilgili şu bilgileri veriyor: “Nihai tüketiciler için oluşturulan Yıldız Home markası altında evin en önemli iki unsuru olan kapı ve parke ürünleri bulunuyor.
Mdflam, suntalam, kapak panel, lak panel gibi yarı mamül ürünlerin yer aldığı Yıldız Trend, mobilya sektörüne yön veren tasarımcılar ile inşaatlarda ahşap alanlarla ilgili kararları veren mimarlar için oluşturuldu. Sunta, mdf ve kapı paneli ürünlerinden oluşan Yıldız Master ise mobilya üreticilerine hitap ediyor.”
Yıldız Entegre olarak sektöre değer katacak dijital çözümler de getirdiklerine vurgu yapan Ercan Şahin, yenilenen yüzü ile web sitelerinin kullanıcılara pek çok imkan sunduğunu aktarıyor.
IOS ve Android işlemcilerin destekleyeceği Yıldız Entegre ismini taşıyan aplikasyondan da bahseden Şahin konuşmasını şöyle sürdürüyor: “3D aplikasyon ile ürünleri üç boyutlu bir şekilde yüzey dokularını en gerçekçi haliyle deneyimleme fırsatı sunan Yıldız Entegre, aynı zamanda sanal showroom özelliğiyle kullanıcılara özel tasarlanmış mekanlarda tüm renklerin uygulamalarını kendi zevklerine göre tasarlama imkanı da veriyor.”
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