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'2024, sermaye girişinin hızlandığı bir yıl olacak'

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, 2023 yılı gerçekleşmeleri ve 2024 beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılının Türkiye açısından hareketli bir yıl olduğunu belirten Kork, “Yeni dönemde enflasyondaki artış hızının gerilemesi, TL varlıklara olan talebin artması ve öncü göstergelerdeki belirgin iyileşmeyle ekonomiye güvenin daha da artacağını ve son zamanlarda başlayan sermaye girişinin hızlanabileceğini düşünüyorum” dedi.

22 Aralık 2023 | 09:59
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'2024, sermaye girişinin hızlandığı bir yıl olacak'

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, yaptığı yazılı açıklamada, Türk bankacılık sektörünün sağlam bir yapıya sahip olduğunu söyleyerek, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi ve uzun soluklu seçim sürecinin ardından yeni bir döneme girildi. Seçim sonrası Türkiye Yüzyılı’na start verilirken Türk bankacılık sektörü, sağlam ve güven veren yapısıyla Türkiye ekonomisi için önemli bir istikrar abidesi haline gelmiştir. Aktif kalitesi, sermaye yapısı ve likidite yeterliliği bakımından oldukça iyi durumda olan bir sektörden bahsediyoruz. Atılan adımların etkisini 2024 yılında net bir şekilde göreceğimize inanıyorum. Yeni dönemde enflasyondaki artış hızının gerilemesi, TL varlıklara olan talebin artması ve öncü göstergelerdeki belirgin iyileşmeyle ekonomiye güvenin daha da artacağını ve son zamanlarda başlayan sermaye girişinin hızlanabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘AVRUPA’DAN CİDDİ SERMAYE AKIŞI OLABİLİR’

Avrupa’dan Türkiye’ye sermaye girişinin olabileceğine işaret eden Erkan Kork, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar ülkelerine yaptığı ziyaretlerle Körfez sermayesi rotayı Türkiye’ye kırdı. 2024’te Avrupa ülkelerinden de ciddi bir sermaye akışının başlaması şaşırtıcı olmaz. Avrupalı firmalar, Türkiye’de birleşme ve satın alma yoluyla yatırımlarını sürdürecektir. BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörü 21,8 trilyon TL'lik bir aktif büyüklüğe erişerek, sektörün toplam kredileri de 11 trilyon TL'ye ulaşmıştır. BankPozitif olarak hem sektörden hem de özel bankalardan olumlu yönde ayrışmaktayız. Kurulduğu günden bu yana, Türkiye ekonomisine 7,4 milyar doların üzerinde kredi sağlama başarısına imza atan bankamız, yılın üçüncü çeyreğinde 1 milyar 257 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştı. 2024 yılında da banka olarak reel sektörü desteklemeye ve Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.  

‘MÜŞTERİ DENEYİMİNİ EN ÜST NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ’

Bankacılık işlemlerinin büyük bir çoğunluğunun dijital kanallar üzerinden yapıldığına dikkat çeken BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, şunları kaydetti: 

“Bir dönem şube açma yarışına giren bankalar, şimdilerde ise şubeleri nasıl azaltabileceklerinin hesabını yapıyorlar. Biz ise kurulduğumuz günden bu yana geleneksel kanalları minimum seviyede tutarak, hayatın tüm koşturmacası içinde müşterilerimizi banka şubesine kadar yormayan, şube gibi klasik kanalları kullanmayan yeni nesil bir banka olmayı tercih ettik. 2024 yılında da yenilikçi teknolojilerle hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Akıllı ve özel içerikler ile müşteri deneyimini en üst noktaya taşıyacağız.”

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