ABD’de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 36 artarak 69,5 milyar dolara yükseldi.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 4 bin 914 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde 69,5 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtildi.

Söz konusu karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 36 arttığı belirtilen açıklamada, bu artışın ekonomik büyüme ve iyileşen kredi koşullarından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, banka karlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla ise yüzde 1,2 azaldığı aktarıldı.

FDIC Başkanı Jelena McWilliams, konuya ilişkin değerlendirmesinde, güçlü sermaye ve likidite seviyeleriyle bankacılık sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği zorluklarla başa çıkarken ülkenin finansal hizmetlere olan ihtiyaçlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

McWilliams, “Bankacılık sektörü, 2021’in üçüncü çeyreğinde, devam eden ekonomik büyüme ve kredi kalitesindeki ilave iyileşmelerle desteklenen güçlü kazançlar bildirdi.” ifadesini kullandı.