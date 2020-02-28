Akbank Buluşmaları’nda ilk durak Eskişehir - Ekonomist

Akbank Buluşmaları’nda ilk durak Eskişehir
Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesini desteklemek ve bölgesel gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 2020 Akbank Buluşmaları’nın ilk durağı Eskişehir oldu.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil liderliğinde, Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal ve Akbank Baş Ekonomisti Dr. Fatma Melek’in katılımıyla yıl boyunca sürecek olan buluşmalar kapsamında birçok şehir ziyaret edilecek.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bu ziyaretlerle müşterilerimizle fikir alışverişi yapacağız, ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmaya çalışacağız” dedi.
Eskişehir’in yeni projeler ve yatırımlarla her geçen yıl büyümeye devam ettiğini söyleyen Binbaşgil, ilk şubelerini 1954’te açtıkları Eskişehir’de beş şubeyle hizmet verdiklerini de aktardı.
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