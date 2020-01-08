Bankaların odağında kredi büyümesi var
Bankacılık sektörü açısından 2019 bekleme, yaşanan süreci dengeleme dönemiydi. 2020 yılında ise sektörün yeniden hareketlenmesi, krediler başta olmak üzere büyüme sürecine girmesi bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini son dört toplantıda yüzde 24’ten yüzde 12’ye çekmesiyle kredi faizlerinin düşüş eğiliminde olması ve yine TCMB’nin hayata geçirdiği zorunlu karşılık düzenlemesi, son dönemde kredi büyümesini hızlandırmaya başladı.
Bu durumda, kasım sonu itibariyle yüzde 8,7’ye çıkan bankacılık sektörü toplam kredi büyümesinin 2019 yıl sonunda yüzde 10’lar seviyesine geldiği tahminleri yapılıyor.
2020 yılında ise bireysel kredilerin yanında son iki yılda ertelenen taleplerin tekrar canlanmaya başlaması, şirketlerin stoklarını yerine koyma hamleleri ile birlikte krediler tarafında yüzde 15 civarında büyüme bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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