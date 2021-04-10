Gelecek hafta Ramazan Ayı’nın da başlamasıyla koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler uygulanacak. Bununla beraber bazı bankalar mesai saatlerinde değişiklik yapacaklarını açıkladı. İşte bankaların yeni çalışma saatleri…
Ocak ayından itibaren tekrar 09:00- 12:30 ve 13:30- 17:00 saatleri arasında çalışan bankaların yeni çalışma saatleri şöyle:
Garanti BBVA Bankası, QNB Finansbank, İş Bankası, Yapıkredi Bankası, 12 Nisan 2021 itibariyle 10.00 – 12.30 ve 13.30 – 16.30 arasında hizmet verecek.
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