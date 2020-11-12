Citigroup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide yeni dönem açıklamaları sonrasında TL pozisyonunu pozitif yönde güncelledi.

Citi stratejisti Louis Costa’nın hazırladığı notta “Önceki notlarımızda daha ortodoks politika duruşu konusunda ikna edici olması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha somut adımlar atması gerektiğini belirtmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni TCMB’nin ortodoks politikalarını temin eden ve enflasyon dinamiklerinde istikrarı sağlamak için ‘acı reçete’ mesajı verdiği açıklamalarıyla bu sinyalin geldiğini düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, notta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiç bu kadar ‘şahin’ bir konuşma yapmadığı belirtildi.

Kurum bu değerlendirmelerinin ardından TL, Türk tahvilleri ve CDS’leri ile ilgili pozisyonunu pozitif yönde güncellediğini belirtti.