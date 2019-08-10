Dördüncü hissedar dönemi başladı
Denizbank’ta uzun süredir beklenen satış süreci nihayet geçen hafta tamamlandı. 2012’den bu yana Denizbank’ın hissedarı olan Rus Sberbank, geçen hafta itibarıyla hisselerini BAE merkezli Emirates NBD’ye (ENBD) devretti.
Mayıs 2018’de yapılan açıklamada, yüzde 99,85’lik hissenin satış fiyatının, Denizbank’ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide öz kaynak büyüklüğüne dayalı olarak 14,7 milyar TL olarak belirlendiği açıklanmıştı.
Ek olarak, ENBD’nin 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank’a faiz ödeyeceği de kaydedilmişti.
Sberbank, Denizbank’ı 2012’de Dexia’dan 3,5 milyar dolara satın almıştı. Böylece Denizbank hisseleri, dördüncü hissedarının eline geçmiş oldu.
1997’de Zorlu Holding ile başlayan, 2004’te halka açılmayla 25 bin ilave hissedarı bünyesine katan banka, ardından altı yıl Dexia ve son olarak yedi yıl Sberbank çatısı altında faaliyet gösterdi.
Bu satış süreçlerinde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri ise Denizbank isminin korunması oldu.
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