Fibabanka altınla birikim olanağı sunuyor
Fibabanka, mevduat ürünü ‘Kiraz Hesap’ın kapsamını genişletti.
Birikimlerini altın cinsinden ve banka güvencesinde saklamak isteyen müşterileri için ‘Altın Kiraz Hesap’ ürününü hizmete aldı.
Gecelik vadeli mevduatlara yüksek faiz oranı ve 60 gün boyunca hoş geldin faizi sunan Altın Kiraz Hesap’ta en düşük 260 gram, en yüksek ise 2 bin 500 gram altın değerlendirilebiliyor.
Fibabanka Bireysel Bankacılık ve Kaynak Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, müşterilerine yönelik ürün ve hizmetleri sürekli geliştirdiklerine vurgu yaptı.
Erken, “Birikim yaparken paranızın değerini düşürmeden harcama avantajı sunan ‘Kiraz Hesap’ta artık altınla da birikim yapma olanağı sunuyoruz” dedi.
Ürün ve hizmet ağını genişleterek müşterilerinin yanında olmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
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