Aktif toplamını yüzde 24 artışla 27,2 milyar TL’ye yükselten Fibabanka, 2020 yıl sonunda 229,8 milyon TL vergi sonrası net kâr elde etti. Kredi portföy büyüklüğü ise net 18,8 milyar TL’ye ulaştı. Teknoloji ve IT’ye yatırımlarda da hız kesmeyen banka, 2020’de bu alanda 85,3 milyon TL yatırım yaptı.

Fibabanka Bireysel Bankacılık ve Kaynak Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, son olarak mobilden döviz ve kıymetli maden alım satım hizmeti olan FibaFX’i dijitalleşme hedeflerine paralel hayata geçirdiklerini söylüyor.

Erken, hisse alım-satım olanağı da ekleyecekleri FibaFX’te 2021 sonunda 25 bin aktif müşteriye ulaşmayı amaçladıklarını kaydediyor.

Sezin Erken, “Yatırımlarımızın odağında Fibabanka’yı tam bir dijital bankaya dönüştürmek var” diyor. Gözde Yeniova Saylak ve Ceren Oral Balaban, Sezin Erken ile Fibabanka’nın 2021 iş planlarını ve yatırım ajandasını konuştu.

85,3 MİLYON TL YATIRIM

2020’de ürünlerimizi dijitalden daha kolay ulaşılabilir hale getirmeyi, tüm işlemlerin dijital kanallardan yapılmasını öncelik edindik. 2020 başında yenilediğimiz mobil bankacılığımıza yeni fonksiyonlar ekledik. 2018’in sonundan bu yana yazılım ve donanım tarafında IT ve veri altyapısı yatırımları sürecindeyiz.

2020’de teknoloji ve IT’ye 85,3 milyon TL yatırım yaptık. 2021 itibarıyla video bankacılıkla da müşterilerimize ulaşıyoruz.

Dijital kanallarda müşterilerimize ulaşma oranlarımız ve buradaki yetkinliklerimiz artacak. Yatırımlarımızın odağında Fibabanka’yı tam bir dijital bankaya dönüştürmek var. Bizi bu hedefe ulaştıracak altyapıyı bugünden kurmak için çalışıyoruz.

SEKİZ KAT ARTIŞ

Ekosistem bankacılığında aktif bir banka olarak ciddi alışveriş kredisi veriyoruz. Buradaki agresif büyümemiz sürüyor. 2020’de alışveriş kredilerinde 2019’a göre adet bazında yüzde 10, hacim bazında yüzde 30 büyüdük.

Bu artışta online kanalların büyümesi ve yeni e-ticaret kanallarının sisteme dahil edilmesi etkili oldu. Hedefimiz; hacimsel olarak asgari bu seviyelerde büyümek.

Dijitale yatırımlarımızla krediler de dâhil her ürünümüzde servis verdiğimiz müşteri ve ürün adetlerinde artış görüldü. 2020’de mobil bankacılıktan kredi satışları sekiz kat arttı. Yatırım fonlarımızın mobil bankacılıkta alım-satımı da yükseldi.

AVANTAJLI KUR-CANLI FİYAT

Bireysel müşterilerimiz; mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden döviz ve kıymetli maden alım satım işlemlerini, 2020 son çeyrekte hayata geçirdiğimiz Fiba FX ile avantajlı kurlarla ve güvenli şekilde, beş gün 24 saat canlı fiyatlarla gerçekleştirebiliyor.

Kullanıcılar alarm kurma, emirle bırakma gibi fonksiyonlarla sürekli takipte olmadan otomatik şekilde alım-satım olanağına da sahip. Mobilde hisse alım-satımı fonksiyonunu da ekleyeceğiz. Hedefimiz, FibaFX’te 2021 sonunda 25 bin aktif müşteriye ulaşmak. Dijitalleşme hedeflerimize paralel hayata geçen FibaFX, bu yıl önemli bir ürün olacak.

HEDEF, 350 BİN MÜŞTERİ

TL, dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş para birimlerinden açılabilen Kiraz Hesap ile birikimleri gecelik vadeli mevduatta günden güne değerlendirme ve bankacılık işlemlerini hızla gerçekleştirme olanağı sunuyoruz. Yüksek tutarda bakiyesi olan müşterilerimize özel Kiraz Plus’ta da Kiraz Hesap’ın günlük kullanım avantajıyla vadeli mevduat ürününü birleştirdik.

Kiraz Hesap ile Fiba FX’in bir araya gelmesiyle müşterilerimize yatırım ve mevduatlarını banka içinde tutma ve Fiba FX’i kullanarak arzu ettikleri yatırımı vadesizde kalması avantajıyla yapabilme fırsatı veriyoruz. 200 bini aşkın müşterimiz Kiraz Hesap sahibi. 2021 sonunda 350 bin müşteriye ulaşmayı amaçlıyoruz.

2021 AJANDASI

Dijital kanallardaki altyapı ve geliştirme yatırımlarımız sürecek. Odağımızda ekosistem ve iş ortaklıkları tarafında tüketicilerin hayatına 7/24 temas edebilecek, finansal ihtiyaçlarını karşılayacak, inovatif platformların parçası olma yönünde yatırımlar olacak. Video bankacılıkta büyüyeceğiz. Finberg üzerinden fintech’lere yatırım yapıyoruz. Farklı ortaklıklarla tüketicilere farklı ve fayda sağlayan çözümler sunmayı sürdüreceğiz.