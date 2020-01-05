Finans sektöründe transfer bilançosu
SİGORTA SEKTÖRÜ
Bankacılık sektöründe yaşanan önemli atamaların yanında finansal hizmetler tarafında da atamalara şahit olduk. Sigorta sektöründe üç önemli atama gerçekleşti.
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası fon büyüklüğü toplamında sektör lideri olan İş Bankası iştiraki Anadolu Hayat Emeklilik’in genel müdürlük görevine eylül ayında Yılmaz Ertürk getirildi.
1987 yılında Türkiye İş Bankası’nda iktisadi araştırmalar bölümünde stajyer iktisat uzman yardımcısı olarak bankacılık kariyerine başlayan Ertürk, 2017 yılından itibaren bankanın sermaye piyasaları ve özel bankacılık bölümlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.
Sigorta sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Güneş Sigorta’nın genel müdürlüğüne sektörün deneyimli ismi Atilla Benli atandı. Benli, 2016 yılından bu yana Zürih Sigorta’da genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunuyordu.
Eylül 2018 tarihinden bu yana Mapfre Sigorta’da COO (Chief Operating Officer) görevini yürüten Stefan Jensen, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere MAPFRE Sigorta’nın genel müdürü olarak atandı.
Jensen, 2001 yılından bu yana MAPFRE Grup bünyesinde farklı pozisyonlarda görev alıyor. 2016 Temmuz ayından bu yana şirkette genel müdürlük görevini yürüten Alfredo Munoz ise MAPFRE S.A. (İspanya) kurumsal gayrimenkuller birimine genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Yıl içinde sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanında faaliyet gösteren Marsh’ın Türkiye ofisinde CEO değişikliği gerçekleşti. Marsh Türkiye CEO’su Hakan Kayganacı’nın yerine Yeşim Aksüt ve Tarık Serpil Marsh Türkiye eş CEO’su olarak atandı.
PORTFÖY YÖNETİMİ VE ARACI KURUMLAR
Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Gülsevin Çipli’nin emekliliğinin ardından, resmi onayları takiben, genel müdürlük görevini Yılmaz Arısoy devraldı. Arısoy, yine aynı kurumda mali işler ve operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Kuveyt Türk’ün uluslararası faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulumu ve yönetimi hizmeti vermek amacıyla yüzde 100 iştiraki olarak 2015 yılında kurduğu KT Portföy Yönetimi’nde genel müdürlüğe Hamit Kütük atandı. Kütük, Kuveyt Türk’te 23 yıldır çeşitli kademelerde görev yapıyordu.
2019 içinde Türkiye’nin ilk gayrimenkul portföy yönetimi şirketi olan Re-pie’ın genel müdürü Alim Telci oldu. Telci, aynı zamanda şirketin yönetim kurulunda da yer aldı.
Alim Telci, daha önce Halk Portföy’ün kurucu genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Hatırlanacağı üzere Vakıf Portföy ve Halk Portföy, Ziraat Portföy’ün çatısı altında birleşmişti.
Bu birleşme sonrasında Ziraat Portföy’ün genel müdürü Uğur Boğday Ziraat Yatırım’a genel müdür olarak atanırken, ING Portföy’ün genel müdürü Tankut Çelik de Ziraat Portföy’ün genel müdürü olmuştu.
LEASİNG VE FAKTORİNG
Geçen yıl içinde Alternatif Bank’ın iştiraki Alternatif Lease’nin genel müdürlüğü görevine bankacılık sektörünün deneyimli isimlerinden Emre Tongo atandı. Emre Tongo, 1992 yılında bankacılık kariyerine başlayan bir isim.
Yine 2013’ten bu yana Tam Faktoring’te genel müdürlük yapan Kunter Kutluay, temmuz ayında görevini, krediler ve teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı Hakan Karamanlı’ya devretti.
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