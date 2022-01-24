Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocakta 0,2 puan azalarak 171,7 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks ocakta 0,2 puan azalarak 171,7 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE’yi artış yönünde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi. Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla güçlendi.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki döneme göre zayıfladı.

2022 yılı Ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” sektöründe 9 puanlık artış olduğu görülürken, “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” ve “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektörleri bir önceki aya göre sırasıyla 10,3 ve 0,5 puanlık azalış kaydetti.