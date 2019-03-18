Garanti Bankası’ndan seküritizasyon kredisi
Garanti Bankası, uluslararası piyasalardan 150 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli seküritizasyon kredisi temin etti.
Krediyle ilgili Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil şunları söyledi: “Garanti Bankası olarak uluslararası piyasalardan sağladığımız fonlama, finansman kaynaklarımızın çeşitlenmesine ve vadesinin uzamasına katkıda bulunuyor.
Bu paralelde, 2019’un ilk çeyreğinde beş yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı ve hazine finansmanı işlemiyle kaynak sağladık.
Aralık 2018’deki 375 milyon dolarlık işlemle birlikte son üç ayda 525 milyon dolarlık kaynak yarattık.
Garanti, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemlerindeki yüksek pazar payı ve kolaylıkla bu kaynağa erişimi ile yetkinliğini bir kez daha kanıtladı.”
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