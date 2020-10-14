Türkiye İş Bankası, dijitalde müşteri deneyimini ölçerek geliştirmek ve müşterileriyle anlık etkileşim kurmak amacıyla, Commencis’in etkileşim yönetimi ve büyük veri analitiği platformu Dataroid’i tercih etti.

Commencis Dataroid, büyük şirketlerin pazarlama ve ürün yöneticilerine tek bir platform üzerinden, müşteri etkileşimini analiz ederek yönetme olanağı sunuyor.

Türkiye İş Bankası da farklı dijital kanallarda gerçekleşen müşteri etkileşim ve deneyimini anlık ölçerek, büyük veriye dayalı analizler yapmak ve gerçek zamanlı aksiyonlar almak için Dataroid’den yararlanıyor.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen yaptığı açıklamada, “Dijital teknolojileri ve analitik yöntemleri inovatif bir anlayışla kullanarak tüm temas noktalarında kusursuz ve güvenli bir müşteri deneyimi yaratmak her zaman önceliğimiz oldu. Commencis’in sunduğu Dataroid platformuyla, davranışsal verilere dayalı gerçek zamanlı analiz yaparak müşterilerimizin dijital platformlardaki davranışları ve deneyimi hakkında içgörüler ediniyoruz. Bu içgörüler çerçevesinde müşterilerimizin zorluk yaşadığı anları tespit ederek işlemlerini sorunsuz tamamlamalarını sağlayacak aksiyonları hızlı bir şekilde alıyor ve onlarla doğru zamanda etkileşim kurabiliyoruz” dedi.

Commencis Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İşbecer ise iş birliği ile ilgili olarak şöyle konuştu: ”İş Bankası’yla dijital dönüşüm alanındaki iş birliğimiz, Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması olan İşCep’i birlikte hayata geçirdiğimiz günden bu yana devam ediyor. Bankacılık sektörü için büyük veriyi işleme bakımından son derece kapsamlı bir ürün geliştirdik. İş Bankası’nın kendi ortamında kurulu olarak çalışan Dataroid, İşCep’e login olan ve olmayan 10 milyondan fazla kullanıcının günlük 1 milyarı aşan aksiyonunu işleme kapasitesine sahip bir platform.”