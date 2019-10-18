İstiklal, bankaların kültür sanat merkezi oldu
Finansın kalbi sayılan Büyükdere Caddesi’nde birçok bankanın genel müdürlük binası bulunuyor.
Bankalar sadece finansal faaliyetleri ile değil sosyal sorumluluk projeleri ve kültür, sanata yaptıkları yatırımlarla da adlarından söz ettiriyor. Sektörün kültür-sanat tarafında kalbi ise Taksim’de İstiklal Caddesi’nde atıyor.
Yapı Kredi, Garanti, Akbank, Ziraat Bankası gibi önemli bankaların, İstiklal Caddesi’nde merkezleri bulunuyor. Bu halkaya son olarak Albaraka Türk de eklendi. İstiklal Caddesi üzerindeki Albaraka Türk şubesinin üst katı, yeni kurulan Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık şirketinin yeni merkezi oldu.
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, uzun yıllardır banka bünyesinde sürdürdükleri faaliyetleri, kurulan yeni şirketle daha kapsamlı bir şekilde devam ettireceklerini söyledi.
Albaraka Yayınları; ilk olarak finans, iktisat ve yönetim kategorilerinde yayımlayacağı kitapları yakın gelecekte çok daha geniş bir yelpazede okurlarla buluşturacak.
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