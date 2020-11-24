Kadınların ekonomik yaşamın içinde daha çok yer almalarını desteklemek, cinsiyet eşitliğini, adil maaş ve görev dağılımını sağlamak, yönetim kurullarındaki ve üst düzeydeki kadın çalışan oranlarını yükseltmek birçok şirketin ajandasında yer alıyor.

Alternatif Bank da kadın profesyonellere ve girişimcilere yönelik önemli çalışmalar yürütüyor. Banka, Yöneten Kadına Güç Katan Paket ile kadınlara kredi desteği veriyor.

Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, paket kapsamında avantajlı şartlarda finansmana erişim ve katma değerli bankacılık ürün ve hizmetlerinde ücret muafiyetinin yanı sıra, bilanço yönetimi, finansal analiz ve dış ticaret konularında eğitimler verdiklerini söylüyor.

Şimşek, “Kadın çalışan oranımızın artırılmasına da önem veriyoruz. Çalışanlarımızın yarısı kadınlardan oluşuyor. İcra kurulumuzda kadın yönetici oranımız da yüzde 40” diyor.

Ceren Oral Balaban arkadaşımız, Yeşim Şimşek ile Alternatif Bank’ın kadınlara yönelik çalışmalarını konuştu. Görüşmeden başlıklar şöyle:

Kadın istihdamını artırmak ve kadın girişimcilerin yanında yer almak için geçen yıl IFC’den kadın girişimcilerin hissedarlığında faaliyet gösteren veya kadın profesyoneller tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla 100 milyon dolar kaynak sağladık.

Bu kaynaktan yola çıkarak da ‘Yöneten Kadına Güç Katan Paket’i hazırladık. Paketimizden yüzde 51 ve üzeri kadın ortaklığı bulunan veya üst yönetiminde en az bir kadın ile yüzde 20 ve üzeri kadın ortaklığı olan KOBİ’ler yararlanabiliyor.

ÇOK ÇEŞİTLİ HİZMETLER *

Paket kapsamında kadınlarımıza avantajlı şartlarda finansmana erişim ve katma değerli bankacılık ürün ve hizmetlerimizde ücret muafiyetinin yanı sıra bilanço yönetimi, finansal analiz ve dış ticaret konularında eğitimler veriyoruz. İhracat pazarına açılmaları konusunda da destekler sunuyoruz.

Kredi kullanan müşterilerimiz 12 ay süreyle internet ve mobil kanaldan sınırsız adette EFT/havale işlemi, bireysel ve business kart kullanımı, kredi tahsis, çek karnesi ve dış ticaret işlemleri için ücret ödemiyor.

Yüzde 5’e varan akaryakıt indirimi, ücretsiz saatlik şoför, yaz-kış araç check-up, lastik değişimi ve saklanması, ücretsiz sağlık ve güzellik uygulamaları gibi asistan hizmetleri de sağlıyoruz. Leasing hizmetlerinde de yönetim gideri ve mülkiyet devir bedelini ücretsiz sunuyoruz.

ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ *

Kadınların üretimde ve yönetimde çok daha fazla söz sahibi olmalarını destekleyecek ürün ve hizmetleri geliştiriyoruz. Bankamızda da kadın çalışan oranının artırılmasına yönelik olarak gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Çeşitlilik ve fırsat eşitliği, İK politikamızın en önemli prensibi.

Cinsiyetten bağımsız ve eşitlikçi yaklaşımla doğru pozisyona doğru kişiyi yerleştirebilmek hedefiyle ilerleyen bir yönetim anlayışımız var. Çalışanlarımızın yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadın yönetici oranımız da her geçen yıl artıyor. İcra kurulumuzda kadın yönetici oranımız yüzde 40 düzeyinde.