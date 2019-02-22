Mars’a yeni direktör

Şubat 22, 2019 0 Yorum 49 Okunma
Mars’a yeni direktör

Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanında faaliyet gösteren Marsh, Türkiye ekibini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda önemli transferler gerçekleştiren Marsh Türkiye, son olarak ekibine Selin Karyüz’ü dahil etti.

2003 yılından bu yana Anadolu Sigorta’da yangın, mühendislik ve kurumsal sigortacılık müdürlüklerinde görev alan Selin Karyüz, şubat ayı itibariyle Marsh Türkiye’de plasman ekibine direktör olarak atandı.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap