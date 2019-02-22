Mars’a yeni direktör
Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanında faaliyet gösteren Marsh, Türkiye ekibini güçlendirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda önemli transferler gerçekleştiren Marsh Türkiye, son olarak ekibine Selin Karyüz’ü dahil etti.
2003 yılından bu yana Anadolu Sigorta’da yangın, mühendislik ve kurumsal sigortacılık müdürlüklerinde görev alan Selin Karyüz, şubat ayı itibariyle Marsh Türkiye’de plasman ekibine direktör olarak atandı.
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