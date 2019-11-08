Nakit akışını dijitalleştiriyor
Ekonomide yaşanan sıkıntılar yüzünden şirketler, alacak vadesinin uzaması kaynaklı olarak işletme sermayesi ve finansmana erişimde zorlanıyor.
Nakit ihtiyacının arttığı, finansmana ciddi ihtiyaç duyulmaya başlandığı günümüzde ticaretin devamlılığı açısından şirketler için en avantajlı çözümlerden biri de tedarikçi finansmanı olarak öne çıkıyor.
Alıcı ve satıcı şirketler arasındaki nakit akışını dijitalleştirerek kolay hale getiren Figopara, bu konuda şirketlere hizmet sunuyor.
Geçen yıl 125 milyon TL ciro elde eden şirket, bu yıl üç kat büyümeyle 500 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Geçen yıl Figopara platformu üzerinden geçen işlem adedi 15 bin adet iken bu yılki hedef 30 bin.
Platformda bin şirket yer alıyor. Figopara Genel Müdürü Avşar Dirgin, platformu şöyle anlatıyor: “Büyük alıcılar KOBİ veya KOBİ ölçeğindeki tedarikçilerini destekleyerek ticaretin verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor.
Tedarikçi finansmanı, vadeli ödeyen ama tedarikçisinin de bu vadeden etkilenmeden ticaretine ve üretimine devam etmesini önemseyen alıcılar için bir çözüm getiriyor.
Banka tarafına bakıldığında, ticaret gibi değerli bir unsuru finanse ederken, bir ekosistemi gözlemleme şansı bulmalarına ve eş zamanlı olarak birçok şirkete dokunmalarına olanak sağlıyor.”
Yurtiçinde büyümesini sürdüren şirket dış pazarlara açılmak için de fırsat kolluyor. Avşar Dirgin, Pakistan’da işbirliği görüşmelerini sürdürdüklerini söylüyor.
Dirgin, farklı ülkelerdeki platformlarda da benzer işbirlikleri yapmayı hedeflediklerini ifade ediyor.
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