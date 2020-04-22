Ayrıntılar geliyor
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Etiketler: Manşetmerkez bankasıswap hamlesi
Ayrıntılar geliyor
Dün 26,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 19,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.20...
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş pompaya da yansıyor. Buna göre gece yarısından itibaren motorinde 41 kuruş, benzinde 31 kuruş indirim...
Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi...
Sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle konut satışlarında yaşanan gelişmeleri AA...
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İçinde bulunduğumuz süreç tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor. Tüketici alışkanlıklarının yeniden şekil alacağı bu süreçte franchise sektörünün de adapte olması gerekiyor. Franchise...
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