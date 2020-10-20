Türk Ekonomi Bankası (TEB), TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı’nda 2 yıl daha uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alarak girişimcilere destek verecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, Girişim Bankacılığı ile yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TÜBİTAK’ın BiGG Programı kapsamında 2015 yılından bu yana çok sayıda girişimcinin hibe desteğinden yararlanmasına aracılık eden TEB, başarısıyla 2 yıl daha uygulayıcı kuruluş olmaya hak kazandı. Bu doğrultuda TEB, ülke genelinde bulunan 7 TİM-TEB Girişim Evi ile farklı bölgelerden teknolojik iş fikri sahibi girişimcilerin BiGG Programı’na başvurularını kabul edecek ve çeşitli desteklerle 200 bin TL hibe desteğinden yararlanmalarını sağlayacak.

İlk olarak 2015 yılında BiGG Programı’nın uygulayıcı kuruluşları arasında yer alan TEB, bugüne kadar Türkiye’nin 77 ilinden 4 binin üzerinde teknolojik iş fikri başvurusu topladı ve 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe desteği almasında köprü rol oynadı. Ayrıca, TEB’in desteklediği BiGG girişimcilerinin toplam cirosu 23 milyon TL’ye ulaştı.

‘Bugüne kadar 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe almasına destek olduk’ *

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, TEB Girişim Bankacılığı ile girişimcilik ekosisteminin her alanında yer aldıklarını, yenilikçi ve parlak fikirlerin ekonomiye katılımına destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

‘2015 yılından bu yana TÜBİTAK’ın BiGG Programı kapsamında akredite kuruluşlardan biriyiz. BiGG Programı’nda geçen yıllarda sunduğumuz desteklerle en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan uygulayıcı kuruluşlar arasında yer aldık ve bugüne kadar 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibeden yararlanmasına aracı olduk. Önümüzdeki dönemlerde bu rakamları daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz.’

TEB olarak program kapsamında elde ettikleri başarılı sonuçlarla 2 yıl daha uygulayıcı kuruluş olma hakkını elde ettiklerini aktaran Cengiz, ‘Daha fazla girişimciye 2 yıl boyunca destek sunmaya, özel programlarla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz.’ ifadesini kullandı.

TİM-TEB Girişim Evi, girişimcileri Step Up Programı ile TÜBİTAK’a hazırlıyor *

Ülkenin dört bir yanında projelerini gerçekleştirmek isteyen parlak fikirli girişimcilere 7 ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri ile destek verdiklerini bildiren Cengiz, şunları kaydetti:

‘TİM-TEB Girişim Evi’nin bulunduğu illerde, yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimler ile girişimci işletmeleri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Özellikle TÜBİTAK BiGG Programı’na başvuran girişimcilerimizi kabul ettiğimiz Step Up programı ile yenilikçi teknoloji iş fikri sahiplerine danışmanlık, teknik mentorluk, ofis desteği, yatırımcılarla buluşturma gibi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden projenin tanıtımına, projenin yatırımcılara sunulmasından müşteri bulunmasına kadar her aşamada destek veriyoruz.’

TÜBİTAK BiGG Programı kapsamında hibeden yararlanmak isteyen girişimciler, girişim hızlandırma merkezleri TİM-TEB Girişim Evleri’nden bilgi alabiliyor, www.teblegirisim.com adresinden başvuru yapabiliyor.