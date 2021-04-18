Mayıs 2018’de ortaklık yapısı yüzde 51 PASHA Bank OJSC, yüzde 49 PASHA Holding LLC olarak değişen PASHA Bank’ın sermayesi 500 milyon TL’ye çıkarıldı.

Kurumsal bankacılıkta krediler, leasing, proje finansmanı, hazine ve dış ticaret ürünleriyle hizmet veren PASHA Bank; yatırım bankacılığında ise borçlanma araçları ihraçlarına aracılık, finansal ürünler ve kurumsal finansman ürünleri hizmetleri sunuyor.

PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde ticaret ve yatırım yapmayı, iş hacmini artırmayı hedefleyen şirketler için ‘finansal köprü’ olacağız” diyor. Eynehan,

Karabağ’ın inşasındaki belli büyüklükteki projeleri finanse edeceklerinin ve danışmanlık hizmeti vereceklerinin altını çiziyor. Ceren Oral Balaban, H. Cenk Eynehan ile PASHA Bank’ın 2021 iş planlarını konuştu:

2,2 MİLYAR TL BÜYÜKLÜK

Leasing ve proje finansmanı işlemlerini büyüyeceğimiz alanlar olarak belirledik. Kuruluşumuzdan bu yana öz kaynaklarımızı 2,3, aktiflerimizi 4,3, nakdi kredi ve ticari alacaklarımızı 3,6 kat büyüttük.

2020’de, 2019’a göre aktif büyüklüğümüzü yüzde 26 artışla 2,2 milyor TL’ye, nakit kredi büyüklüğümüzü yüzde 37 artışla 1,5 milyon 493 milyon TL’ye çıkardık. Yılı yüzde 22 artışla 31,4 milyon TL net kârla tamamladık.

VDMK İHRAÇLARI SÜRECEK

Tahvil ve bono ihraçları yanında, kira sertifikası ihraçlarıyla yatırımcı tabanımızı genişletiyoruz. 2020’de leasing alacaklarına dayalı kira sertifikası (sukuk) ihracıyla yüzde 44 artışla 687 milyon TL kaynak sağladık. 2020’de Varlık Finansmanı Fonu’nu kurduk.

Teknoloji ağırlıklı GSYF’lere yatırım yaparken Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçlarıyla sermaye piyasalarından kaynak sağlanmasına aracılık ediyoruz. 2020’de müşterilerimizin 90 milyon TL finansal kaynağa erişimini sağladık. 2021’de de VDMK ihraçlarına devam edeceğiz.

20212023 hedeflerimiz ise; sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme, ürün çeşitliliğini yükseltme, sermaye piyasalarındaki rolümüzü güçlendirme ve bölgede dış ticaretin finansmanındaki payımızı artırmak olacak.

“BÖLGEDE AKLA GELEN İLK BANKA”

2020’de Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmi 4,5 milyar dolar, Türkiye-Gürcistan ticaret hacmi 1,8 milyar dolar oldu. 1 Mart 2021 ‘de yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Azerbaycan ticaret hacminin 2025’e kadar 15 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Türkiye-Azerbaycan-Gür-cistan üçgeninde dış ticaretin finansmanında aktif rol alıyoruz. 2021’de iş birliklerini artırarak’bölgede akla gelen ilk banka’ olma hedefliyoruz.

“YATIRIMCILARIN YANINDAYIZ”

Karabağ bölgesi için Türkiye’den beklenen projeleri takip edeceğiz. Bölgede rol oynamak için yatırımcıların yanındayız.

Azerbaycan ve Gürcistan’daki bankalarımızla projeleri konsorsiyum olarak finanse edecek ve danışmanlık vereceğiz.

Yerel para cinsinden borçlanma olanağı sunabilmemizle Demir İpek Yolu, Enerji Koridoru gibi yeni fırsatları da kullanarak büyüyeceğiz.