Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Şubat 2020 itibarıyla genel müdür vekilliği görevini yürüten Murat Akşam, genel müdürlük görevine asaleten atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 25 yıllık bankacılık sektörü deneyimi olan ve Mayıs 2017’de Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Akşam, 21 Şubat 2020’den bu yana mevcut görevine ek olarak, Banka’nın yönetim kurulu üyeliğini ve genel müdür vekilliğini de yürütüyordu.

Türkiye Finans’ın yeni genel müdürü olan Akşam, Banka’nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görevine devam ediyor.

Murat Akşam’ın 2017’de Türkiye Finans ailesine katılmasının ardından kurumun ticari bankacılık süreçleri, yenilikçi ve müşteri odaklı bir yaklaşımla dönüşüme uğramıştı. Genel müdür vekilliği döneminde ise devreye aldığı insan odaklı dijital bankacılık stratejisi ve Türkiye’de üretimin ve ticaretin devamlılığını sağlayan ekonomiye destek adımları, Banka’nın geçen yıl yüzde 55 büyümesinde büyük rol oynadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Murat Akşam, 1991’de Beko’da satış temsilcisi olarak başladığı kariyerine 1993-1997’de Ram Dış Ticaret’te bölge sorumlusu olarak devam etti.

1997 yılında TEB’de kredi sorumlusu ve kredi tahsis yöneticisi olarak çalıştıktan sonra 2000-2005 döneminde kurumsal krediler müdürü olarak görev alan Akşam, 2005-2014’te kurumsal ve ticari kredi tahsis direktörü oldu. Akşam, 2014 sonrasında yine aynı bankada kurumsal bankacılık grup direktörü olarak çalıştı.

Akşam 2 Mayıs 2017 itibarıyla ticari bankacılık genel müdür yardımcısı olarak Türkiye Finans ailesine katılmıştı.