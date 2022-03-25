Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ahmet Mert atandı.

2016 yılından bu yana Türkiye Finans’ta Kredi Kalitesi ve Tahsilatlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Mert, bankada yeni bir göreve atanarak Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bankacılık ve danışmanlık alanlarında 21 yıllık iş tecrübesine sahip olan Mert, 21 Mart itibarıyla devraldığı yeni görevinde, son dönemde ortaya koyduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle sektörde öne çıkan Türkiye Finans’ın bireysel bankacılık operasyonlarına liderlik edecek.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden ve Yeditepe Üniversitesi Executive MBA Yüksek Lisans programından mezun olan Ahmet Mert, kariyerine telekom sektöründe başladı. 2001 yılında Garanti Ödeme Sistemleri’nde çalışmaya başlayarak bankacılık sektörüne giriş yapan Mert, Garanti Bankası’nda Risk Yönetimi ve AR-GE/İş Geliştirme birimlerinde Krediler Ürün Geliştirme, Tahsis, İzleme ve Takip alanlarından sorumlu yönetici olarak görev yaptı. 2006 yılında global bir danışmanlık firması olan Experian’da Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi’nden Sorumlu Kıdemli Çözümler Müdürü olarak üst düzey yöneticilik yapan Mert, 2010 yılında Risk Analiz Müdürü olarak Türkiye Finans bünyesine katıldı. 2016’dan bu yana Türkiye Finans’ta Kredi Kalitesi ve Tahsilatlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerini sürdüren Ahmet Mert aynı zamanda TF Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.