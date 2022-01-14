Para transferi şirketi UPT, Kırgızistan’daki iş birliklerinin sayısını artırmayı ve mevcut iş birliklerini dijital alanda da genişletmeyi hedefliyor.

Hem fiziki, hem de dijital kanallarda dünyaya yayılmayı hedefleyen UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “Yurt dışında faaliyette bulunarak ürünlerimizi müşterilere doğrudan sunduğumuz 11 ülkeden biri olan Kırgızistan’da, Kırgızistan Bankalar Birliği ile olan iş birliğimiz kapsamında Kırgız bankaları ile buluştuk” dedi.

UPT olarak Kırgızistan’daki para transferi iş birliklerinin sayısını artırmayı ve mevcut iş birliklerini dijital alanda da genişletmeyi hedeflediklerini belirten UPT Genel Müdürü Hakan Özat “Türkiye’nin öncü ödeme kuruluşu olarak, yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Yurt dışında faaliyette bulunarak ürünlerimizi müşterilere doğrudan sunduğumuz 11 ülkeden biri olan Kırgızistan’da Kırgızistan Bankalar Birliği ile olan iş birliğimiz kapsamında Kırgız bankaları ile buluştuk. Mevcut partnerlerimiz ile iş birliğimizi değerlendirip, diğer bankalar ile de iş birliği fırsatlarını görüştük. Toplantının sonunda organize ettiğimiz kokteylde Kırgız Bankalarının üst düzey yöneticileriyle yeni yılı kutladık. UPT olarak Kırgızistan’daki para transferi iş birliklerimizin sayısını artırmayı ve mevcut iş birliklerini dijital alanda da genişletmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.