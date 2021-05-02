Kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde stratejik çözüm ortağı olarak kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunan Birleşik Ödeme; maliyetleri minimize ederken, yeni gelir kalemleri yaratarak şirketlerin verimliliklerini maksimum seviyede arttırmalarını hedefliyor.

2020’yi 6 milyar TL işlem hacmiyle bitiren ve 2019’a göre yüzde 300 büyüyen şirketin kurumlar üzerinden ulaştığı son kullanıcı sayısı ise 3,5 milyona yükseldi.

Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, 2021 için 20 milyar TL işlem hacmine ulaşmayı ve 16,5 milyon kullanıcıya hizmet götürmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Yakın zamanda Oyak Portföy Girişim Sermayesi Fonları’ndan (GSYF) yatırım alan Birleşik Ödeme, TransferGo’nun da iş ortağı oldu. İlker Sözdinler; bu önemli gelişmelerin, Türkiye’nin ilk ve tek fintech servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak FaaS vizyonunun global pazarda da öncüsü olmalarına katkı sağlayacağının altını çiziyor.

Sözdinler, “Rotada Doğu Avrupa, CIS, Körfez, Kuzey Afrika ülkeleri var. 2021’de beş, üç yılda sekiz ülkede hizmet vereceğiz. Unicorn olma hedefimize ulaşacağız” diyor. Ceren Oral Balaban, İlker Sözdinler ile Birleşik Ödeme’nin 2021 ajandasını ve hedeflerini konuştu.

HEDEF, 20 MİLYAR TL HACİM

2020’de FaaS vizyonumuzu geliştirip sistem olarak oturttuk. 6 milyar TL işlem hacmiyle bitirdiğimiz 2020’de yüzde 300 büyüdük. Kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunarak 3,5 milyon son kullanıcıya ulaştık.

2021’de 20 milyar TL işlem hacmi ve kurum müşterilerimizle yapacağımız projelerle yüzde 200’ün üzerinde artışla 16,5 milyon kullanıcıya hizmet götürmeyi planlıyoruz. Müşterilerimize katma değerli ve kişiselleştirilmiş esnek çözümler sunacak, onları yeni inovatif ürünlerle buluşturacağız.

Önceliğimiz; son teknolojiyi adapte ettiğimiz ürünlerimizi hızla hayata geçirme üzerine kurulu çevik inovasyon altyapımızı verimli kullanmak.

AVRUPA, RUSYA, TÜRKİ CUMHURİYETLER

FaaS vizyonumuzun global pazarda da öncüsü haline geleceğiz. 2021’de bölgesel oyuncu olmak, ürün ve hizmetlerimizi iş birlikleriyle genişletmek istiyoruz. Kurumları, kendi müşteri ve tedarikçilerinin ‘bankası’ haline getirme vizyonunun hedef bölgelerdeki sahibi olacağız.

Yol haritamızda Doğu Avrupa, CIS, Körfez ve Kuzey Afrika Ülkeleri var. 2021’de beş, üç yılda sekiz ülkede hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu ülkeler için aktif olarak harekete geçtik ve geçen ay Azerbaycan ofisini açtık.

Sırada ise Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetler var. Bu kapsamda, ilerleyen süreçte Unicorn olma hedefimize de ulaşacağımıza inanıyoruz.

“YATIRIMLARA AÇIĞIZ”

2018’de Fibabanka iştiraki Finberg’den aldığımız yatırımlarla önemli işlere imza attık. Yolculuğumuza devam ettiğimiz Finberg, aynı zamanda hissedarımız konumunda. Son olarak Oyak Portföy GSYF’ndan yatırım aldık.

Bu yatırımla daha çok müşteriye ulaşacak, farklı kanallarda faaliyet göstereceğiz. Oyak şirketlerinin yetkinliklerini bünyemize katarak ürünlerimizi daha katma değerli hale getirme hedefimiz var.

Deneyimimiz, güçlü sermaye yapımız, finansallarımız ve aldığımız yatırımlarla hızla büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Bize stratejik değer katacak yatırımlara her zaman açığız.

TRANSFERGO’NUN İŞ ORTAĞI

Uluslararası para transferi tarafında TransferWise ve Remitly gibi unicorn değerleme seviyesindeki şirketlerin Türkiye’deki tek ortağıyız. Son olarak, globalde 3 milyon kişinin tercih ettiği TransferGo’nun yurtdışından Türkiye’ye, Türkiye’den yurtdışına para transferlerinde iş ortağı olduk.

Dijitalden para gönderimlerinin yoğunlaştığı bu süreçte Transfer-Go’ya, para transferi altyapımızı ve tecrübemizi sunacağız. TransferGo’nun hızlı ve güvenilir para transferi alanındaki standartlarını Türkiye’de en iyi şekilde devam ettireceğiz.

Ayrıca yurtdışında birçok büyük isimle konuşmaya devam ediyor, bu yıl içinde 4-5 projenin daha canlıya geçmesini planlıyoruz.