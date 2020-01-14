Anadolujet’in yurtdışı biletleri satışa çıktı
Türk Hava Yolları’nın (THY) düşük maliyetli hava yolu markası AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 16 ülkede 28 noktaya uçuş gerçekleştirecek. 29 Mart’ta başlayacak uçuşlar için bilet satışları başladı.
THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada Anadolujet’in yeni planlamada yurt içi uçuşlarına yurt dışında 16 ülkede 28 noktayı ekleyeceği belirtildi. Turkish DO&CO tarafından hazırlanan uçak içi ücretsiz ikram servislerine devam edilececeğinin belirtildiği açıklamada, “Yeni stratejimiz ile tarih boyunca binlerce farklı medeniyetin buluşma noktası olmuş Anadolu’nun markası AnadoluJet’i dünyanın buluştuğu yeni hava yolu konumuna taşımayı hedefliyoruz. Anadolu’yu bir uçtan bir uca bağlayan alt markamız inanıyorum ki ekonomik uçuşları ile dünya şehirlerini birbirine başarıyla bağlayacak” ifadelerini kullandı.
BİLETLER ANADOLJET VE THY KANALLARINDAN SATILACAK
29 Mart’ta başlayacak yeni uçuşlar için biletler AnadoluJet ve THY satış kanallarında satışa açıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılacak seferler ise şöyle:
Ercan (KKTC), Kuveyt, Dubai, Bağdat, Bahreyn, Bakü, Cidde, Erbil, Riyad, Tahran, Tel Aviv, Tiflis, Dammam, Abu Dabi, Medine, Amsterdam, Barselona, Berlin, Brüksel, Düsseldorf, Frankfurt, Londra, Milano, Münih, Stuttgart, Paris, Roma, Viyana sefer” seferi başlatılacak.
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