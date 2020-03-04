AVM'lerde koronavirüs önlemi - Ekonomist

AVM’lerde koronavirüs önlemi
Koronavirüs salgını Türkiye’de görülmese de sektörler kendine göre önlemler almaya başladı. Bunlardan biri de AVM’ler oldu. Türkiye genelinde 10 civarında AVM’nin dezenfeksiyon çalışmalarına başladığı tahmin ediliyor.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’lere her pazartesi dezenfeksiyon yapmalarını önerdi.
Altaş, “Ancak Türkiye’de görülürse ilk vuracağı noktalar maalesef alışveriş merkezleridir. Bu nedenle AVM’lere her pazartesi dezenfeksiyon yapmalarını öneriyoruz. Ayrıca AVM’lerde insan sağlığına zarar vermeden virüsleri yok eden ultraviyole ışını noktaları oluşturulabilir” dedi.
- Koronavirüse karşı ‘temassız ödeyin’ önerisi
- İran’la kapılar kapandı, 150 tır yumurta sınırda kaldı
- Koronavirüs fırsatçılarına para cezası
KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 93 BİNİ GEÇTİ
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 93 bini geçti. Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 203 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 80 bin 282, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 bin 981 oldu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?