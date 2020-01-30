Deprem sonrası fahiş kira artışına soruşturma
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı deprem sonrası kentte artan kira fiyatları ile ilgili resen araştırma ve soruşturma başlattı.
Depremin vurduğu Elazığ’da kira fiyatları iki katına çıktı, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı kentte artan kira fiyatları ile ilgili resen araştırma ve soruşturma başlattı.
Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar bir anda 1500 ile 2 bin liraya yükseldi.
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