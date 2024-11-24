Lokantanın 'Fine Dining'i olmaya hazırlanıyor

Otelcilik ve hizmet sektöründe 20 yılı aşkın deneyimi ve ‘Qualia Exclusive Wellness & Spa’ markasıyla sektörde adından söz ettiren İş adamı Mahir Gündüz, yenilikçi ve vizyoner bir bakış açışıyla gastronomi dünyasında da yerini aldı.

Abdi Bey Lokantası ve Perri Karaköy olmak üzere iki farklı konsept restoranı İstanbul yeme içme hayatına kazandıran Gündüz, "İstanbul’un en özel lokasyonlarından Karaköy’ün kalbinde, tarihi yarımada ve Haliç’in eşsiz manzarası eşliğinde, ayrıcalıklı ve kaliteli hizmet yaklaşımımızla Abdi Bey Lokantası ve Perri Karaköy olmak üzere iki özel restoranımızla bu alanda ciddi bir başarı elde etmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Ne nodern meyhane ne salt bir lokanta ya da restoran"

Karaköy’ün tarihi dokusunda misafirlerini ağırlayan ve şık konseptini özel tatlarla buluşturan Abdi Bey Lokantası’nda hizmet ve sunumlar oldukça iddialı… Anadolu lezzetlerinin modern gastronomi örnekleriyle birleştiği özgün bir menüye sahip olan mekan, ne modern bir meyhane ne salt bir lokanta ya da restoran… Abdi Bey Lokantası şık ambiyansı, özel sunumları, imza lezzetlere eşlik eden yöresel tatların şef dokunuşuyla ayrıcalıklı bir gastronomi yolculuğuna dönüşümü ve hizmet kalitesiyle ‘lokantanın fine dining’i sloganıyla yeme içme dünyasında iddialı bir şekilde yerini alıyor. Kasım başı itibarıyla hizmet vermeye başlayan ve The Galata Otel İstanbul’un en üst katında bulunan Abdi Bey 90 kişilik kapasitesi ile haftanın her günü sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeğiyle lezzetseverlerle buluşuyor. İhtişamlı bar ve mini terasında yer alan Haliç manzarasına nazır kokteyl bar, geleneksel lezzetlerin ve dekorun bütünlüğüne tezat bir ahenkle bambaşka bir deneyime ev sahipliği yapıyor. Abdi Bey Lokantası hizmet kalitesi, fark yaratan konsepti, ayrıcalıklı hissettiren lezzetleri ve misafir memnuniyetine odaklanan yaklaşımıyla konuklarını özel bir gastronomi yolculuğuna çıkarıyor.

Geleneksel Tatlara Modern Gastronomi Dokunuşları

Abdi Bey’de, Anadolu mutfağından günümüze kadar gelen lezzet mirası, modern gastronomi örnekleriyle yeniden yorumlanarak sunuluyor. Tarihsel ve kültürel izler taşıyan yemekler hazırlanırken, malzemeler titizlikle seçilip ustalıkla birleştiriliyor. Abdi Bey’de henüz yemeğe başlamadan lezzet yolculuğu başlıyor ve sıcacık ekmeğe eşlik eden ön atıştırmalıklar, alışılmadık tatların buluşmasıyla hazırlanan özel meze ve zeytinyağlılar, yöresel çeşitlerin başrol olduğu ara sıcaklar, kebaplar ve ana yemek çeşitleriyle devam ediyor. Şef Onur Kutluca, Anadolu mutfağından günümüze kadar gelen lezzetleri modern gastronomi örnekleriyle yeniden yorumlayarak konuklara tam bir lezzet şöleni sunuyor. Menüde mutlaka tadılması gereken mezeler arasında Girit Ezme, Vişneli Yaprak Sarma, Yeşil Elmalı Atom ve Levrek Marin öne çıkıyor. Ara sıcakta Humuslu Kuzu Böbrek , Kıymalı Mücver, İçli Köfte ve Abdi Bey Kuzu Ciğer şefin özel gastronomi dokunuşlarıyla zenginleşiyor. Mutfak kültürümüzün mihenk taşlarından Tek Şişte Adana, Fıstıklı ve Sarımsaklı Beyti Kebabı ana yemeğin favori lezzetleri arasında. Tatlı olarak Antep Fıstıklı Sac Arası, İrmik Kaymağı ve Toz Fıstık bu lezzet yolculuğunun muhteşem finali oluyor.

Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yerli üretim ve yerinden tüketim yaklaşımıyla mevsimsel ürünlere menüsünde yer açan Abdi Bey Lokantası, coğrafi işaretli ürünleri orijinal isimleriyle sunarken şef yorumu ve özel sunumlarla lezzetseverlerle buluşturuyor. Mevsiminde tüketim ilkesiyle yerel üreticilerden sağlanan ürünlerle hazırlanan menü, yaratıcı ve şık sunumlarla tam bir bir lezzet senfonisi sunuyor.

Keyifli Dost Masalarının Yeni Adresi

Bu kışın iddialı mekanları arasında yer alan Abdi Bey’de misafirlerin konforu için her detay en ince ayrıntısına kadar tasarlandı. Lokanta minimal mobilyaları, fonksiyonel oturma grupları, ferah ve soft renklerin hakimiyetindeki atmosferi ile yeni sezona güzel bir başlangıç yapıyor. Abdi Bey Lokantası, şık dekorasyonu ve etkileyici ambiyansıyla karşılamadan gece sonuna kadar misafirlerine özel bir mekanda olma duygusu yaşatıyor. Keyifli dost sohbetleri, arkadaş buluşmaları, özel kutlamalar, yıl dönümleri, özel davetler, iş yemekleri ve eğlenceli dost masaları Abdi Bey Lokantası’nın fine dining konsepti ile lezzet ve keyif dolu anlara dönüşüyor.

