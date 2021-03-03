Mart 2021 kira artış oranı hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Mart ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılara ev sahipleri tarafından zam yapılabilecek. Her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranları doğrultusunda kiracılara zam yapılıyor. Gözler Mart ayı kira artış oranına çevrildi. Peki Mart kira artış oranı 2021 ne kadar?

KİRA ARTIŞ ORANI MART 2021 NE KADAR?

Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Buna göre Mart ayında kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI MART 2021 HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 12,81

Zam bedeli: 128,1 lira

Zamlı kira bedeli: 1.128,1 lira

ŞUBAT 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,97, aylık %1,68 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

Buna göre Şubat ayında kiracılara yüzde 12,53 oranında zam yapılabilecek.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 12,53

Zam bedeli: 125,3 lira

Zamlı kira bedeli: 1.125,3 lira

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı mal sahiplerinin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı ‘nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi’nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

YÜKSEK KİRA ARTIŞINDA MAHKEME YOLU AÇIK

Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.

KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?

Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.