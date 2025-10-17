Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu için plan yapan birçok kişi hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar kuzey kesimlerde artacak

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

3 büyükşehirde hava durumu nasıl olacak?

Başkent Ankara'da bu hafta yağışın beklenmediği açıklandı. Havanın parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün ve yarın yağış görülebileceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 18 ila 20 derecelerde seyredecek.

İzmir'de bugün ve yarın yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığı 25 25 derece civarında seyretmesi bekleniyor.