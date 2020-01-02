Otopark zorunluluğunda yeni gelişme

Ocak 2, 2020 0 Yorum 184 Okunma
Otopark zorunluluğunda yeni gelişme

Her daireye bir otopark yapma zorunluluğu da getiren Otopark Yönetmeliği yürürlük süresi 3 ay ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu ile ilgili kararı 31 Aralık tarihli Resmi Gazete’nin 5.mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/3/2020” olarak değiştirildi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap