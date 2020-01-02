Otopark zorunluluğunda yeni gelişme
Her daireye bir otopark yapma zorunluluğu da getiren Otopark Yönetmeliği yürürlük süresi 3 ay ertelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu ile ilgili kararı 31 Aralık tarihli Resmi Gazete’nin 5.mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/3/2020” olarak değiştirildi.
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