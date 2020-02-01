Tahliye başladı! Çin’deki Türkler dönüş yolunda
Çin’deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan’dan havalandı. 6 kişinin kendi isteğiyle Wuhan’dan ayrılmadığı açıklanırklen, tahliye edilenler ve uçaktaki görevliler 14 gün boyunca Ankara’da karantinada tutulacak.
Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin’den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, TSİ 06.55 sıralarında Wuhan’dan havalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin’in Vuhan kentinden havalandı.” ifadeleri kullanıldı.
ANKARA’YA İNECEK
Karantina elbiseleri giydirilen 42 kişiyi Çin’den tahliye eden askeri kargo uçağı, yakıt ikmali için Moğalistan’ın başkenti Ulanbatur’a uğrayacak ve oradan Ankara’ya doğru hareket edecek. Uçağın saat 22.00 sıralarında Türkiye’de olması bekleniyor.
Tahliyenin ardından 42 kişinin 14 gün boyunca Ankara’da kullanılmayan bir hastanede kontrol altında tutulacağı öğrenildi.
ÖLÜ SAYISI 259’A YÜKSELDİ
Çin genelinde koronvirüsü ile enfekte olan 11 bin 791 hasta bulunurken, ölü sayısı ise 259’a yükseldi.
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