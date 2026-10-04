Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8, 4,9, 4,4 ve 4,3, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

4,9 büyüklüğünde ikinci deprem



AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 14.36'da yine merkez üssü Saimbeyli olan 4,9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,67 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine kentte iki depremin ardından ekiplerin görevlendirildiğini söyledi.

Olumsuz ihbar almadıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine gelen olumsuz ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diliyorum." dedi.

4,4 büyüklüğünde üçüncü deprem



Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

4,3 büyüklüğünde dördüncü deprem



Saimbeyli'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.28'de, merkez üssü Saimbeyli olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

“Gelişmeler yakından takip edilmektedir”



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Saimbeyli ilçesindeki sarsıntıların ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Saha çalışmalarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan olumsuz bir ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

Osmaniye'de 5,2 büyüklüğünde deprem



AFAD, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yazılı açıklamasında, depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Saha çalışmalarına ilişkin bilgi veren Serdengeçti, "İlimizde hissedilen deprem sonrası ilgili kurumlarımızla ivedilikle koordinasyon sağlanmış olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yüce Mevla milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara da AA muhabirine, sarsıntının hemen ardından ekiplerin görevlendirildiğini söyledi.

İlçede olumsuzluk yaşanmadığını belirten Kara, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarını sürdürüyor. Tüm hemşehrilerime 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

"Şimdiye kadar yapılan taramalarda herhangi bir sıkıntı görülmedi"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlere ilişkin, "Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana hem Osmaniye açısından herhangi bir sıkıntı görülmedi." dedi.

Çelik, Adana Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki sarsıntılar ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İki kentin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri yaşadığını anımsatan Çelik, "Hemen her toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyla bizzat ilgilenmesi, gerek Bakanlar Kurulu'nda, gerek partimizle yaptığı toplantılarda bunu birinci gündem maddesi yapması sayesinde deprem bölgelerinde bütün şehirlerimizi ayağa kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Çelik, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri unutmayacaklarını vurguladı.

Depreme dayanıklı şehirler oluşturulması için büyük mücadele verildiğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"O depremler sonrasında devletimizin kurumlarına Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat çerçevesinde çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Biz deprem gerçeğiyle beraber yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız anında organize olacak bir model geliştirdiler. 7 gün 24 saat esasına göre herhangi bir yerde deprem olduğu zaman bütün kurumlarımız en güçlü şekilde sahaya iniyorlar ve tek bir vatandaşımızı bile sahipsiz bırakmıyorlar."



"Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destek veriliyor"

Çelik, bugün meydana gelen depremlere ilişkin, "Bütün ekiplerimiz sahada, Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok, sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler Bakanlığımız tarafından veriliyor." ifadelerini kullandı.

Tüm devlet kurumlarının organize şekilde hareket ettiğini dile getiren Çelik, "Bu model Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulmuş ve 7 gün 24 saat esasına göre sahadan hiç ayrılmadan ve çekilmeden gerçekleşen bir modeldir. Allah'a şükür bu sefer sarsıcı, üzücü bir durumla karşı karşıya değiliz. Tabii ki bunun sahadaki taraması devam edecek. En ufak etkilenen vatandaşımız varsa ona ulaşılmaya çalışılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir"

Dezenformasyona karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Çelik, "Özellikle sosyal medyaya depremle alakası olmayan, başka yerlerle ya da geçmişteki depremlerle alakalı birtakım görüntüler koyuluyor. Her depremde bunlar gerçekleşmiş gibi panik yaratacak, halkımızı yanlış bilgilendirecek şekilde servis ediliyor. Bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntılı durum, hasar, tespit edilemeyen bir durum gördüklerinde lütfen sahada çalışan arkadaşlarımıza hemen iletsinler." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana ve Osmaniye'de deprem kaynaklı sıkıntı olmadığını belirterek, şunları kaydetti.

“Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana hem Osmaniye açısından herhangi bir sıkıntı görülmedi. Tabii okullarımız çok önemli. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir, okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler. Temel prensip, bütün kurumlar bugün de yarın da 7 gün 24 saat esasına göre sahayı taramaya devam edecektir. Temel prensip, tek bir vatandaşımız bile yalnız kalmayacaktır.”

"AFAD ekiplerimizi gece boyunca hazır tutacağız"

Vali Mustafa Yavuz da vatandaşları yalnız bırakmadığı için Çelik'e teşekkür etti.

Adana'nın 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Yavuz, "Adana, deprem noktasında farkındalığı olan bir ilimiz. Çok şükür bugün arka arkaya, yaklaşık 20-25 dakika içerisinde yaşanan 3 depremde herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

Yavuz, depremlerin ilk anından itibaren kent merkezi ve ilçelerde ekiplerin koordineli şekilde sahaya çıktığını vurgulayarak, "Okullarımızda da taramalarımızı bitirdik. Eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyecek herhangi bir sıkıntımız yok. Yarın inşallah normal şekilde okullarımızı açacağız. Biz yine bölgemizde, Feke ve Saimbeyli ilçelerimizde AFAD ekiplerimizi gece boyunca da hazır tutacağız." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana ve Osmaniye'de meydana gelen, çevre illerimizde de hissedilen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8, ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Adana ve Osmaniye'de meydana gelen, çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”

AK Parti Sözcüsü Çelik



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'mızda ve Osmaniye'mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm kurumlar saha taramalarına devam ediyor. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.