Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Balıkesir ili Susurluk İlçesi Sultaniye Mahallesi 210 adet konut ve 35 adet dükkan inşaatı kapsamında üretilecek 14 adet konut satışa sunuluyor. Başvuru süreci şubat ayının son haftasında tamamlanan TOKİ Balıkesir Susurluk Sultaniye kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Balıkesir Susurluk Sultaniye kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Balıkesir Susurluk Sultaniye kura sonuçları henüz açıklanmadı. Balıkesir Susurluk Sultaniye mahallesinde satışa sunulan 14 adet 2+1 ve 3+1 konut için hak sahibi belirleme kurası bugün çekilecek. TOKİ Balıkesir Susurluk kurasını canlı izlemek isteyenler için kura çekimi TOKİ’nin sosyal medya hesapları olan Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram üzerinden canlı yayınlanacak.

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinin ardından 3 adet 3+1, 11 adet de 2+1 konut için yedek hak sahibi belirlenecek. Diğer hak sahiplerinin çekilmesi durumunda yedek talihliler ev sahibi olma şansı yakalayabilecekler.

Başvuru tarihleri : 21 Şubat 2022 – 25 Şubat 2022

Kura Tarihi : 04 Mart 2022

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi : TC. Ziraat Bankası AŞ. Susurluk/Balıkesir

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri : 14 Mart 2022 – 18 Mart 2022

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 23 Mart 2022 – 25 Mart 2022

En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.