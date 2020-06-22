Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını amaçlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru döneminde yoğun ilgi gösterilmişti. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişlerine devam ediyor. Bugün sırada TOKİ Rize Merkez projesindeki 500 konutun hak sahibi belirlenecek. Projede 350 adet 2+1 daire, 150 adet 3+1 daire yer alıyor.

TOKİ RİZE MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Rize Merkez projesindeki 500 konut için kura çekimi saat:10.00’da başlayacak.

TOKİ RİZE MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kuralar, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ kura çekilişi TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ RİZE MERKEZ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ Rize Merkez projesinde kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar TOKİ’nin sitesinden ve e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ RİZE MERKEZ KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.