Ziraat Bankası, çevresel ve sosyal temalı kredilerin finansmanına yönelik 600 milyon dolar tutarında ‘Sürdürülebilir Eurobond’ ihracını 2021 Ocak’ta gerçekleştirmişti.

Bu iş birliklerine yenisini ekleyen Ziraat Bankası, Çin Exim Bank ile 400 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı. 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan bu krediyle yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlanacak.

Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren şirketlerin finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredinin; Çin Kalkınma Bankası ile 2017’de imzalanan 600 milyon dolarlık ikili kredi anlaşmasından sonra Çin bankalarıyla yakın işbirliğinin önemli bir kilometre taşı olduğu aktarılıyor.