Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya’nın Türkiye’nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın konuya ilişkin kararnamesinin onay sürecinin tamamlandığını ve az önce yayımlandığını kaydetti.

Kararnamenin 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirten Pekcan, “Rusya’nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Domates ihracatçısını Rusya’nın kotayı artırması sevindirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye’nin 2020’de domates ihracatı yüzde 3 artarak 313 milyon 405 bin dolara çıkarken, en fazla domates ihracatının gerçekleştirildiği ülke Rusya’ya domates satışı, 2019’a göre yüzde 28 düşüşle, 82 milyon 29 bin dolardan 62 milyon 217 bin dolara geriledi.