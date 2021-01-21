Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya’nın Türkiye’nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın konuya ilişkin kararnamesinin onay sürecinin tamamlandığını ve az önce yayımlandığını kaydetti.
Kararnamenin 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirten Pekcan, “Rusya’nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Domates ihracatçısını Rusya’nın kotayı artırması sevindirdi
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, Rusya’nın Türkiye uyguladığı domates kotasının 250 bin tona çıktığı yönündeki açıklamasının ihracatçıları sevindirdiğini aktardı.
Emeği geçen bakanlıklara teşekkür eden Uçak, yoğun diplomasi trafiği sonucu, sorunun büyümeden orta vadede çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.
Uçak, “Ancak ihracatçılar olarak başından beri söylediğimiz noktadayız. Bu kota tamamen kalkmalı. Kotanın tamamen kalkması için de görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. İnşallah tamamen kalktığını da duyarız.” ifadelerini kullandı.
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