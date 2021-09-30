Coca-Cola İçecek, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın yüzde 57,1 hissesini 252,28 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Coca-Cola İçecek (CCI) ve Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı’nın (UzSAMA) 6 Ağustos’ta LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın (CCBU) çoğunluk hissesi için Hisse Alım Sözleşmesi imzaladıklarını açıklamasının ardından, satın alma işlemini resmen tamamlandı.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde Coca Cola İçecek, 252,28 milyon dolar karşılığında LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın yüzde 57,118 hissesinin sahibi oldu. CCBU’nun kalan hisseleri ise dolaylı olarak The Coca-Cola Company’ye ait bulunuyor.

Coca-Cola İçecek ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, imza törenindeki konuşmasında, “Bugün tarihsel ve kültürel bağlarıyla, kardeş ülkeler Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atmaktan gurur duyuyoruz. Anadolu Grubu Orta Asya’da uzun bir yatırım geçmişine sahip. Bölgenin potansiyeline her zaman inandık ve tüm yatırım kararlarımızda elde ettiğimiz sonuçlar, duyduğumuz bu güveni haklı çıkardı. Anadolu Grubu olarak yatırımlarımıza devam etmeyi ve hem Özbekistan halkı için istihdam yaratmayı hem de ülkenin ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz.” dedi.

Coca Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, satın almayla ilgili şunları söyledi:

“Açık satış sürecinin başarıyla sonuçlanmasından çok memnunuz ve CCBU’nun çoğunluk hissedarı olma fırsatına sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız. Bu satın alma, Coca-Cola Sistemi içindeki en güçlü ortaklardan biri olarak konumumuzu daha da sağlamlaştırırken, coğrafyalarımızdaki en iyi FMCG oyuncusu olma vizyonumuza da hizmet ediyor. Yerel bir Coca-Cola şişeleyicisi olarak CCBU’nun çalışanlarına ve tarihine büyük saygı duyuyoruz. Tüketicilerin, çalışanların, toplumun ve Özbek devletinin yararı doğrultusunda CCBU’nun işini ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, kısa ve orta vadede Özbek meşrubat pazarının sahip olduğu muazzam sürdürülebilir ve karlı bir büyüme potansiyeline de inancımız tam. Bu, kaliteli büyüme algoritmamızla da uyum içindedir. Özbekistan Orta Asya’da nüfus bakımından en büyük ve alkolsüz içecek pazarında kişi başı tüketimin en düşük olduğu ülke. CCI olarak yaklaşık 30 yıldır bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Bu deneyimimizden ve öğrendiklerimizden hareketle büyüme potansiyeli olan Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz.”

Satın alım ile ilgili olarak Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov, “Rothschilds ve Dentons danışmanlığında, uluslararası birleşme ve alım standartlarında yürütülen, CCBU kamu hisselerinin satış sürecinden büyük gurur duyuyoruz. Özbekistan’ın kamu hisselerinin özelleştirmeye başlandığı bu dönem için süreçlerin nasıl yönetileceğine dair yüksek kalitede bir standart oluşturduğuna inanıyoruz. Borsada işlem gören ve itibarlı bir şirket olan CCI’ın kazanan taraf olarak çıkmasından ayrıca büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sonuç, Sayın Cumhurbaşkanımız Mirziyoyev’in liderliğinde yürütülen liberalleşme refomlarına duyulan güveni ortaya koyuyor. Tüm uluslararası ve Türk yatırımcıları gelecekteki özelleştirme süreçlerine de davet ediyoruz.” diye konuştu.

Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA) Direktörü Akmalkhon Ortikov, Özbekistan Cumhurbaşkanı önderliğinde ekonomide yapısal reformlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ortikov kamu katılımının azaltılması ve kamuya ait kuruluşların özelleştirilmesine yönelik atılan adımların ilk meyvelerini vermeye başladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu işlem başarılı özelleştirme süreçlerinin ilk örnekleri arasında yer alıyor. CCI’ın Özbek meşrubat pazarına girişi ülkenin hızla büyüyen ekonomisine olan ilgi ve Türk yatırımcıların güçlü adımlarını teyit ediyor. CCI’ın deneyimiyle beraber CCBU’nun yeni bir kalite, pazar gelişimi ve işgücü verimliliğine ulaşacağına inancımız tam.”