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Dondurulmuş ürün pazarı 5 milyar TL’ye ulaştı

Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, günümüzde Türkiye’de donuk unlu ürünler, et ürünleri ve deniz ürünlerinin toplam büyüklüğü 5 milyar TL ye yakın büyüklüğe ulaştığını belirtti.

19 Kasım 2024 | 13:20
Dondurulmuş ürün pazarı 5 milyar TL’ye ulaştı

Günümüzde Türkiye’de donuk unlu ürünler, et ürünleri ve deniz ürünlerinin toplam büyüklüğü 5 milyar TL ye yakın büyüklüğe ulaştığını belirten Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, “Dondurulmuş gıda sektörü son yıllarda hızla büyüyen ve dikkat çeken bir hale geldi. Bu büyümenin arkasında ev hanımlarının iş hayatına katılımının artması ve tek başına yaşayan bireylerin sayısındaki artış gibi sosyo-ekonomik faktörler buluyor. Tüketicilerin zamanlarının kısıtlı olduğu durumlarda hızlı hazırlanabilen ürünlere yönelirken aynı zamanda çeşitlilik ve yenilik arayışında olduklarını görüyoruz. Dondurulmuş ürün pazarında en büyük payı hamur ürünleri alıyor.  Cirolara bakıldığında pazarın %65’i hamur, %29’u et ve %6’sı deniz ürünlerinden oluşuyor. Özellikle pandeminin ardından 100 evin 72’sinde dondurulmuş hamur, et ve balık ürünleri görülmeye başladı” dedi.

“Ürünlerimiz Global Pazarda Büyük İlgi Görüyor”

Tüketicilerin sağlıklı yaşam trendleri doğrultusunda, dondurulmuş gıdaların sağlıklı ve doğal seçeneklerle çeşitlenmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Hüseyin Demir, “Özellikle bitki bazlı beslenme trendine yönelik geliştirdiğimiz Power Burger, Köfte ve Nugget’tan oluşan Planty Ailesi ve glutensiz beslenme trendine  yönelik geliştirdiğimiz Glutensiz Pizza Tabanı gibi ürünlerimiz, global düzeyde büyük ilgi gördü ve benimsendi. Özel beslenme tercihlerine hitap eden bu ürünler, Türkiye’de de raflarda yerini almaya başladı. Dondurulmuş gıda sektörü, hem tüketicilerin beklentilerine hem de sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlayarak önemli bir büyüme gösteriyor. Ayrıca, teknolojik ilerlemelerde sürece destek olarak, ürünlerin kalitesini ve tazeliklerini uzun süre koruyarak sektördeki büyümeyi destekliyor” diye konuştu.  

“Dijitalleşme ve İnovasyon Üzerine Odaklanacağız”

Gelecek pazarlama stratejilerini dijitalleşme ve inovasyon üzerine odaklanarak şekillendireceklerini belirten Hüseyin Demir; “Sosyal medya platformları ve dijital reklamlar aracılığıyla ürünlerimizi daha geniş kitlelere tanıtacak, tüketicilerle daha sağlam bağlar kuracak ve etkileşimi artıracak çalışmalar yapacağız. E-ticaret kanallarını ve perakende iş birliklerini güçlendirerek ürünlerimizin erişilebilirliğini artıracağız. Ayrıca, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik temasıyla tüketici bilincini yükseltmek için çeşitli inisiyatifler geliştireceğiz” dedi. 
 

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