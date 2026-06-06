Guinness Rekorlar Kitabı'ndan dünya gündemine: Van Kahvaltısı gastronomi turizmindeki marka değerini katlıyor

Van'daki yerel lezzetlerin korunması adına önemli adımlar atıldığını ifade eden Karasu, "Bu değerlere sahip çıkmak adına Ticaret ve Sanayi Odası ile sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda birçok ürünümüz coğrafi işaret belgesi aldı. Bunların başında otlu peynir, murtuğa, kavut ve Van cacığı gelmektedir. Van kahvaltımızın kendisi de coğrafi işaretlidir. Dünya çapında bilinen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş bir gastronomi değerimizdir. Diğer yöresel ürünlerimiz için de başvurular yapılmış olup onay beklenmektedir" şeklinde konuştu.