İstanbul’un bazı ilçelerinde ekmeğin 5 TL olduğuna yönelik iddialara ilişkin İTO ve Türkiye Fırıncılar Federasyonundan açıklama geldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’da İTO’ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatının halen 3 TL olduğunu bildirdi.

İTO’dan yapılan açıklamada, basında yer alan ve İstanbul’da ekmeğin fiyatının 5 TL olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, “Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar, İstanbul’da İTO’ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL’dir. Bunun dışında ‘ekmeğe zam’ haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz.” ifadesini kullandı.

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan açıklama

Konuya ilişkin açıklama da Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’dan geldi.

Balcı, “Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen ‘Ekmek İstanbul’da 5 lira oldu, tüm ilçelerde de yakın zamanda 5 lira fiyat uygulanacak’ açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.

İstanbul’da 39 ilçe olduğunu belirten Balcı, “İstanbul’da 3 ilçede tarife dışı bir uygulaması olması, 5 liradan satılması, tüm İstanbul’da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamı taşımamaktadır. Bu yasal olmayan uygulama, yetkili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir diye düşünüyorum.