Re-Pie Portföy’ün Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Simit Sarayı’nın üretim şirketi DMR Unlu Mamüller AŞ’nin yüzde 30’unu satın aldı.

Re-Pie Porföy’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu satın almayla markalı ürün ihracatı yapan şirkete yatırım yapma hedefi gerçekleştirildi. Yeni yatırımla birlikte değeri 960 milyon liraya ulaşan DMR, Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sağlanacak yeni kaynakla ikinci bir fabrika kuracak, 400 kişilik istihdam yaratacak. Aynı zamanda Simit Sarayı mağazaları dışındaki kanallara da yarı pişmiş ürün imalatı ve satışı yaparken ihracatını da artıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, “Döviz kurlarının geldiği rekabetçi seviyeyi avantaja çevirecek, ürettiğini ihraç eden bir şirkete yatırım yapmak için araştırmalar yaparken karşımıza ‘markalı ürün ihracatı’ yapan Simit Sarayı fabrikası DMR çıktı. İncelediğimiz 12 imalatçı şirket arasında markanın gücü, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli ile en iyi şirketin DMR olduğunu gördük. Her ürünün bir müşteri segmenti varken, DMR ürünlerinin yaş, gelir seviyesi ve coğrafya gözetmeksizin her yere satılabiliyor. Yatırımcılarımıza güvenli ve yüksek getiri sunacağımız bir fon oluşturduğumuz için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

DMR Genel Müdürü Caner Bayıralan da Kanada, Danimarka, Almanya, Katar ve Hollanda ülkelerine ihracata başladıklarını, İngiltere, ABD, Tayvan gibi ülkelerde potansiyel bayilerle görüştüklerini kaydetti.

Bayıralan, “DMR olarak, yüzlerce Simit Sarayı mağazalarının tek unlu mamül tedarikçisi olmaya devam ederken, dünyanın dört bir yanına ambalajlı donuk ürünlerimizi ihraç etmeyi sürdüreceğiz. Yüzde 60 ihracat hedefiyle dünyaya geleneksel lezzetlerimizi yerel modifikasyonlarla sunacağız. Dünyada ürünümüz girmedik ev bırakmayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Simit Sarayı’nın 25 ülkede mağazalarıyla yarattığı marka değerini kullanarak süpermarketlerde ve otel kanallarına üretim yapacak olan yeni tesis ile ilk 2024’te 600 milyon lira yıllık ciroya ulaşılması hedefleniyor.

Girişim sermayesinde farklı ürünler

Geçtiğimiz hafta liderlik ettiği 30 milyon dolarlık Colendi Seria A turunu duyuran Re-Pie Portföy, Getir ile teslimat, GTC ile güneş paneli ve hücresi üretimi, TurkNet ile internet servis sağlayıcılığı ve ARF ile biokütle enerji ve organamineral gübre üretiminden sonra DMR ile gıda üretim alanına da yatırım yapmış oldu. Yaklaşık 4 milyar TL portföy büyüklüğü ile alternatif yatırım fonları alanında lider pozisyonunu koruyan Re-Pie, Eylül 2021 sonuna kadar fintech alanında yeni bir fonla yatırımcılarından talep toplayacak.