Geçen yıl ihracatı 407 milyon dolara ulaşan süt ve süt ürünleri sektörü, Çin pazarıyla bu rakamı hızla yukarı taşımayı hedefliyor.

Peynir altı suyu tozu ve süt tozu gibi ilk ürünleri yola çıkan sektörün üretim kapasitesinde de artış bekleniyor. Türkiye’de 8,8 milyar TL pazar büyüklüğüne ulaşan süt ve süt ürünleri sektörü, bir süre önce ihracat izni aldığı Çin pazarına ilk ürünlerini gönderdi.

Geçen yıl AB ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere ihracat yolculuğunda 407 milyon dolara ulaşan sektör, Çin pazarıyla bu rakamı hızla yukarı taşıma hedefinde.

25 tesisin AB ülkelerine ihracat yaptığı sektörde, Çin’e ihracat izni alan tesis sayısı ise 54 oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılından bu yana ihracat için sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Çin ile anlaşmaya varılırken, ihracat izni verilen ürünler peynir altı suyu tozu, peynir, süttozu, krema ve tereyağı oldu.

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